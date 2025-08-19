El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El chef José Andres en la cocina humanitaria de Gaza. WCK

Gaza recupera el corredor humanitario marítimo tras más de un año parado

Los buques atracarán en el puerto israelí de Asdod y la ayuda llegará a la Franja en camiones, para su distribución final por la ONG de José Andrés

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 19 de agosto 2025, 22:48

Las autoridades de Chipre anunciaron este lunes la reapertura del corredor marítimo para enviar ayuda a Gaza, aunque ahora los barcos se dirigirán al puerto ... israelí de Asdod y la carga deberá ser transportada a su destino final por tierra. Una de las ventajas de esta vía es que la carga superará los controles de seguridad en el puerto de partida en Limasol y «no precisará de nuevos registros adicionales» antes de llegar a su destino final, según apuntaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. La incógnita está en si los israelíes darán un acceso especial a estos camiones o si tendrán que soportar eternas esperas como el resto de vehículos que aguardan a las puertas de la Franja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés: Tres horas de registro en la vivienda de la víctima en La Folleca
  2. 2 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  3. 3 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  4. 4 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés: Tres horas de registro en la vivienda de la víctima en La Folleca
  5. 5 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  7. 7

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  8. 8

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  9. 9 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  10. 10 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gaza recupera el corredor humanitario marítimo tras más de un año parado

Gaza recupera el corredor humanitario marítimo tras más de un año parado