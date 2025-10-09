El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Gazatíes y familiares de los rehenes celebran un acuerdo que los periodistas palestinos anuncian en las calles de Gaza

La aceptación del plan de paz por parte de Israel y Hamás ha llevado la esperanza a la zona, tras dos años de ataques

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:30

Comenta

Dos años y 67.000 muertos después, el plan de paz impulsado por Estados Unidos y firmado por Hamás e Israel se ha convertido en ... una pequeña luz de esperanza para la población de Gaza y los familiares de los secuestrados durante el brutal ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. En la franja ocupada por los israelíes muchos salieron a lo que queda de las antaño civilizadas callles para celebrar el cese de los bombardeos. Las mismas señales de alegría se han podido ver en Tel Aviv.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  4. 4

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  5. 5 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  6. 6 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  7. 7 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?
  8. 8 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  9. 9 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  10. 10 El conductor pillado a 237 kilómetros por hora en la A-8 batió el desafortunado récord de velocidad máxima registrada en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gazatíes y familiares de los rehenes celebran un acuerdo que los periodistas palestinos anuncian en las calles de Gaza

Gazatíes y familiares de los rehenes celebran un acuerdo que los periodistas palestinos anuncian en las calles de Gaza