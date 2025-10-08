Hamás entrega a Israel la lista de presos a excarcelar y reclama los restos de dos de sus jefes militares

Hamás ha entregado a Israel la lista de «prisioneros» que deben ser liberados para el intercambio con los 48 rehenes que siguen secuestrados en su ... poder. La gestión de esta lista es la primera prueba de fuego en las negociaciones que los dos bandos celebran en Egipto de cara a un posible proceso de paz. Fuentes cercanas al proceso afirman que la organización islamista exige la excarcelación de presos palestinos de alta seguridad que el Gobierno hebreo se ha negado reiteradamente a dejar libres por tratarse de autores de atentados con múltiples víctimas israelíes. Al parecer, Hamás ha pedido también la devolución de los restos de Yahya y Muhammad Sinwar, sus principales jefes militares, asesinados durante los enfrentamientos en la Franja.

Los «prisioneros» que reclama la organización islamista incluiría 250 convictos de terrorismo y antiguos milicianos condenados a cadena perpetua, además de 1.700 gazatíes detenidos durante los dos últimos años de guerra. Entre los primeros figuran líderes del terrorismo que en su día organizaron atentados suicidas contra establecimientos e intereses hebreos, por lo que Israel aseguró que nunca serían liberados. El prisionero de más alto perfil es Marwan Barghouti, dirigente destacado de Fatah y antiguo jefe de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Los palestinos le consideran un héroe, hasta el extremo de que sería uno de sus candidatos preferidos para presidir una futura autoridad del territorio.. En 2004 fue condenado a cadena perpetua por cinco asesinatos.

Otros nombres cuya libertad reivindica Hamás son Ahmad Saadat, Hassan Salameh y Abbas al-Sayyed. Este último cumple una condena de 35 cadenas perpetuas como autor intelectual del atentado contra el hotel Park en 2002, donde un terrorista suicida mató de una explosión a 35 israelíes y dejó heridos a 140.

Taher Nunu, un alto delegado de Hamás, se encuentra en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh para seguir las conversaciones entre los dos bandos. «Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para eliminar todos los obstáculos a la implementación de un alto el fuego, y hay un espíritu optimista entre todos», ha señalado este miércoles en un comunicado.

La entrega de la lista coincide además con la llegada de los enviados estadounidenses Jared Kuschner y Steve Witkoff, lo que alienta la ilusión de que las conversaciones transitan por buen camino. La estrategia de la Casa Blanca consistía en esperar a las primeras horas de la negociación antes de que sus representantes tomaran parte en ella.

Lo mismo ha hecho el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con su hombre de máxima confianza, el ministro Ron Demer, que se incorpora esta tarde a la ronda, al igual que el jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin; y el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

El plan de paz de Donald Trump establece que la milicia libere a los 48 rehenes que tiene secuestrados (se cree que menos de 20 están vivos) en un plazo de 72 horas. Los islamistas han pedido que el ejército se retire del centro de las ciudades para poder llevar a efecto la entrega y dado a entender que algunos cautivos, así como los cuerpos de los fallecidos, estarían ocultos en áreas ocupadas. Israel ya ha negado la posibilidad de una retirada. Por su parte, Trump ha advertido a unos y otros que «todas las apuestas se cancelarán» si Hamás demora las negociaciones, aunque opina que existe una «posibilidad real» de un acuerdo.

