Israel continúa bombardeando Gaza. Reuters

Hamás exige garantías de que Israel no volverá a la guerra tras la liberación de los rehenes

Las negociaciones indirectas entre Israel y la milicia islamista para alcanzar una tregua entran en su momento decisivo tras sumarse los enviados de Estados Unidos

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Ramala

Martes, 7 de octubre 2025, 22:05

Comenta

Israel recordó a las víctimas de los atentados del 7 de octubre de 2023 con un ojo puesto en Egipto. La negociación indirecta entre Tel ... Aviv y Hamás para poner fin a la guerra más larga que ha librado el Estado judío en su historia avanza y entra en su momento decisivo porque contará a partir de ahora con la presencia de los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner. Fuentes turcas adelantaron que se suman también a las labores de mediación en Sharm el Sheikh con el objetivo de cerrar un alto el fuego que abra las puertas al intercambio de rehenes por presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

