Una paciente gazatí frente al hotel de Ramala. M. Ayestaran

El hotel de los enfermos de cáncer en Ramala

Pacientes gazatíes que llevan más de dos años viviendo en este establecimiento no pueden regresar a casa por falta de medios para seguir su tratamiento en la Franja

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Jerusalén

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Un arco de buganvillas moradas y rojas da la bienvenida al hotel Retno, «el hotel con más trabajo de Ramala, pero con menos dinero, porque ... aquí ya nadie paga», bromea Nawaf Hamed, dueño de un establecimiento de 50 habitaciones que, desde 2017, es la segunda casa de los gazatíes que acuden a Cisjordania para combatir al cáncer. Los enfermos venían a recibir tratamiento y, pasado un tiempo, regresaban a la Franja. Cuando el 7 de octubre de 2023 Hamás lanzó la operación 'Inundación de Al Aqsa' en el Retno había 125 gazatíes entre pacientes y familiares y quedaron en un limbo que supera los dos años. Algunos han fallecido en este tiempo, otros han buscado otra solución para vivir con familiares o amigos, pero hay 37 que siguen en el hotel y ya no reciben ayudas de ningún tipo.

