Familiares de los rehenes se manifiestan frente a la residencia de Netanyahu. Reuters

Israel aplastará Ciudad de Gaza si Hamás no se desarma y libera a los rehenes

«Las puertas del infierno se abrirán sobre los asesinos hasta que acepten nuestras condiciones», avisó el ministro de Defensa

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:18

La declaración de hambruna lanzada por la ONU no frenó los duros bombardeos sobre amplias zonas de Ciudad de Gaza. Miles de vecinos tuvieron que ... escapar y se dirigieron a los barrios más próximos a la playa. Al menos 60 personas perdieron la vida, 36 de ellas en Ciudad de Gaza, según fuentes médicas. Israel Katz, ministro de Defensa, insistió por segundo día consecutivo en la posibilidad de dejar el principal centro urbano de la Franja en ruina absoluta. «Las puertas del infierno pronto se abrirán sobre los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme», declaró Katz a la prensa. El responsable de Defensa amenazó con convertir Ciudad de Gaza en Rafah o Beit Hanoun, totalmente arrasadas por el ejército, si los islamistas no capitulan.

