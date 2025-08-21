El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tropas israelíes hacen un descanso en las operaciones en Gaza- AFP

Netanyahu negociará con Hamás mientras sus tropas invaden la Ciudad de Gaza

Los bombardeos y combates por tierra arrancan en paralelo a los esfuerzos para rescatar a los rehenes y lograr la paz

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:54

Benjamín Netanyahu tiene siempre la última palabra respecto a Gaza. El primer ministro visitó este jueves a las tropas de la División de Gaza «para ... aprobar los planes para tomar el control de la Ciudad de Gaza y derrotar a Hamás», pero al mismo tiempo dio la orden de «iniciar de inmediato las negociaciones para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel». Un mensaje doble que dio luz verde al asalto a gran escala al mayor núcleo urbano de la Franja al tiempo que se negocie bajo el fuego la última propuesta aceptada por Hamás, que contempla una tregua de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos. «Derrotar a Hamás y la liberación segura de nuestros rehenes son dos objetivos que van de la mano», declaró el líder conservador durante su visita a las tropas.

