Israel aspira a movilizar hasta 100.000 reservistas y baraja reclutar soldados en la diáspora

En medio de los preparativos israelíes para la operación terrestre a gran escala para la conquista de Ciudad de Gaza, Hamás respondió este lunes de ... forma positiva a la última propuesta de alto el fuego temporal presentada por los mediadores, que contempla una tregua de sesenta días. Un movimiento que, a juicio del primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, evidencia que los islamistas se encuentran «bajo una enorme presión».

Su plan para tomar la principal ciudad del enclave continúa adelante, y este mismo lunes comunicó su intención de movilizar entre 80.000 y 100.000 reservistas. Además, según informó la radio militar Galei Tzahal, el Gobierno de Netanyahu estaría sopesando asimismo reclutar soldados en las comunidades judías de las diáspora en Estados Unidos y Francia. El presidente norteamericano, Donald Trump, mostró en redes sociales su apoyo a la estrategia de uso máximo de la violencia del líder israelí: «¡Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido! Cuanto antes suceda esto, mayores serán las posibilidades de éxito».

El ejército hebreo ultima el plan para ejecutar la orden de Netanyahu de hacerse con el control de Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano que queda en la Franja. Este movimiento supondrá la salida por la fuerza de un millón de personas, por lo que Egipto y Catar redoblaron sus esfuerzos para tratar que Hamás acepte un acuerdo antes de que esto suceda. Con este objetivo se celebró una reunión entre el primer ministro catarí, Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, las facciones palestinas, el ministro de Inteligencia egipcio y representantes de la milicia, y el resultado «fue positivo», informó el canal Al Jazeera. Pero Israel tiene la última palabra.

Más de 62.000 muertos

Todos los intentos de mediación han fracasado hasta ahora porque Hamás exige el final de la guerra e Israel se niega a aceptarlo. Los hebreos rompieron en marzo el último acuerdo alcanzado, que contenía varias fases y que ambas partes habían firmado en enero debido precisamente a la presión de Trump. Desde entonces, el Gobierno de Netanyahu ha endurecido la ofensiva y el bloqueo sobre Gaza, donde las autoridades locales informaron este lunes de que el balance de víctimas mortales supera ya las 62.000.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"I spoke with the Defense Minister and the IDF about our plans regarding Gaza City and the completion of our missions. Hamas is under immense pressure."



Full remarks >>https://t.co/H6lrbpw5KH — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 18, 2025

Las familias de los cautivos no opinan como el primer ministro israelí y el presidente de EE UU y por eso convocaron el lunes una segunda jornada de huelga general para el próximo domingo. Cada minuto antes de la ofensiva terrestre sobre Ciudad de Gaza es un tiempo de oro para intentar que se llegue a un pacto que permita a sus seres queridos salir de forma segura después de más de 680 días de secuestro. Los hebreos estiman que quedan 50 rehenes en la Franja, y de ellos 20 estarían vivos.

Los casi dos años de conflicto han provocado un desgaste en las tropas israelíes que, según la radio militar, «presentan un déficit de efectivos de aproximadamente entre 10.000 y 12.000». Ante los problemas que supone el reclutamiento de ultraortodoxos, cuyos partidos forman parte del Ejecutivo y mantienen su apoyo a Netanyahu a cambio de mantener sus privilegios, el ejército planea un programa dirigido a las grandes comunidades judías de Estados Unidos y Francia para lograr el alistamiento de jóvenes de 18 a 25 años. El primer objetivo que se ha marcado es reclutar entre 600 y 700 soldados adicionales cada año entre la diáspora.

Hasta que puedan llegar esos efectivos del exterior se necesitará tiempo, y por ello se volverá a recurrir a los reservistas a corto plazo. El Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, el Parlamento, aprobó extender la autoridad del Ejecutivo para emitir cientos de miles de órdenes para llamar de emergencia a la reserva antes del inicio de la nueva operación terrestre a gran escala en Gaza. Esta decisión provocó la crítica de opositores como Avigdor Lieberman, quien acusó a Netanyahu de optar otra vez por esta vía para evitar el choque con sus aliados ultraortodoxos. «Este Gobierno de evasores del servicio militar traiciona a los combatientes una y otra vez solo para preservar su pacto político», declaró el dirigente de origen moldavo.