Imagen de Ciudad de Gaza desde la frontera israelí. AFP

Israel aprueba el plan militar para tomar Ciudad de Gaza y moviliza a 60.000 reservistas

Los intensos bombardeos de los últimos días sobre algunos barrios son el paso previo a la entrada en juego de las cinco divisiones y doce brigadas de combate que participarán en la operación 'Carros de Gedeón II'

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:54

Egipto y Catar esperan la respuesta de Israel a la nueva propuesta de alto el fuego para la Franja aceptada por Hamás, pero lo que ... han recibido por ahora es la aprobación de los planes militares para la captura de Ciudad de Gaza por parte del ministro hebreo de Defensa, Israel Katz. La operación ha sido bautizada como 'Carros de Gedeón II'. La luz verde a la expansión de la ofensiva está acompañada de la orden de enviar cartas de alistamiento a 60.000 reservistas y la cadena pública KAN informó de que otros 20.000, que están en activo, han sido notificados de que su período de servicio se extiende debido a esta misión.

