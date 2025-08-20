Israel aprueba el plan militar para tomar Ciudad de Gaza y moviliza a 60.000 reservistas

Egipto y Catar esperan la respuesta de Israel a la nueva propuesta de alto el fuego para la Franja aceptada por Hamás, pero lo que ... han recibido por ahora es la aprobación de los planes militares para la captura de Ciudad de Gaza por parte del ministro hebreo de Defensa, Israel Katz. La operación ha sido bautizada como 'Carros de Gedeón II'. La luz verde a la expansión de la ofensiva está acompañada de la orden de enviar cartas de alistamiento a 60.000 reservistas y la cadena pública KAN informó de que otros 20.000, que están en activo, han sido notificados de que su período de servicio se extiende debido a esta misión.

Desde el Ministerio de Defensa se indicó que estos reservistas serán destinados a la fuerza aérea, Inteligencia y funciones de apoyo o reemplazo de soldados estacionados fuera de Gaza. El plan indica que es una operación a largo plazo, por lo que el número final de efectivos que podrían entrar en combate llegaría a los 130.000.

Los medios israelíes aseguran que las autoridades estudian la propuesta de alto el fuego aceptada el lunes por Hamás, pero hasta el momento lo único que ha dicho el primer ministro, Benjamín Netanyahu, al respecto es que los islamistas están bajo «una presión atómica». Esa «presión» es el asalto a gran escala del principal núcleo urbano, en el que sobrevive casi un millón de personas que se verán obligadas a desplazarse al Sur por la fuerza. El ejército hebreo lleva días castigando barrios de Ciudad de Gaza para hacerlos inhabitables y decenas de miles de vecinos ya han tenido que escapar. Estos intensos bombardeos son el paso previo a la entrada en juego de las cinco divisiones y doce brigadas de combate que tomarán parte en el asalto terrestre, adelantó la cadena KAN.

El anuncio de Katz llenó de desconsuelo a los allegados de los 50 cautivos que quedan en la Franja -de ellos se calcula que al menos 20 siguen con vida- y calificaron la decisión de «una puñalada en el corazón de las familias y la opinión pública israelí». Uno de los portavoces del Foro de Familias de Rehenes y Personas Desaparecidas exigió «una reunión urgente con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor para que nos expliquen cómo garantizan que la operación 'Carros de Gedeón II' no resulte en el asesinato de los seis secuestrados».

Fracaso de la primera fase

Katz anunció en mayo el lanzamiento de la operación 'Carros de Gedeón I', un nombre bíblico inspirado en el guerrero que lideró a un grupo de solo 300 hombres que vencieron al gran ejército de los madianitas. La primera parte de aquella misión, cuyo nombre se traduce como destructor, tenía como objetivos «derrotar a Hamás y liberar a los rehenes», en palabras del propio ministro, quien también habló de «conquistar Gaza». Los militares no tardaron en matizar estas palabras y dijeron que tomarían el control del 75% del territorio. Pasados los meses no se han cumplido los objetivos, pero el titular de Defensa insiste en el uso máximo de la fuerza para lograr los mismos objetivos marcados desde el 7 de octubre de 2022.

El aparato militar de Hamás está debilitado, pero mantiene la capacidad de combate en pequeños grupos y a base de emboscadas y bombas trampa. Al poco de anunciarse el inicio de la nueva operación los islamistas rodearon a un grupo de militares en Jan Younis y al menos tres soldados resultaron heridos.

Esta operación también abrió las puertas a la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), el organismo privado impulsado por Estados Unidos e Israel para reemplazar a la ONU en la distribución de ayuda. El trabajo de la GHF también ha fracasado y sus puntos de reparto de ayuda se han convertido, según Naciones Unidas, en «trampas mortales» para una población desesperada y muerta de hambre debido al bloqueo total impuesto por Netanyahu.