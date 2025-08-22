El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes en Asturias abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática
Palestinos aguardan para recoger algo de comida en Ciudad de Gaza. E.P.

La ONU confirma la situación de hambruna en Ciudad de Gaza a las puertas de la invasión de Israel

Un informe elaborado por Naciones Unidas alerta de que «más de medio millón de personas se enfrenta a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte» en la zona

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:39

Veinticuatro horas después de que Benjamín Netanyahu diera luz verde a la invasión a gran escala de Ciudad de Gaza, Naciones Unidas confirmó por primera ... vez la situación de hambruna en el principal núcleo urbano de la Franja. La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés), que utilizan los gobiernos y organismos internacionales para identificar los niveles de malnutrición en todo el mundo, elevó su clasificación al cinco, la más alta y más grave. En su afirma que «más de medio millón de personas se enfrenta a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte». El texto recoge además el riesgo de que la situación se expanda en breve a otros puntos del enclave.

