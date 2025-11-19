El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Equipos de rescate buscan restos humanos tras el ataque israelí del martes contra al campamento de refugiados palestinos en el sur de Líbano. AFP

Israel ordena evacuar dos localidades del sur de Líbano ante «ataques inminentes»

Las tropas hebreas alertan de una operación contra «infraestructura militar de la organización terrorista Hezbolá», que se produce tras los bombardeos del martes que dejaron 13 muertos en un campamento de refugiados palestinos

T. Díaz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:45

Las hostilidades israelíes sobre suelo libanés han seguido en aumento este miércoles tras el bombardeo ocurrido la víspera contra un campamento de refugiados palestinos en ... las afueras de la ciudad sureña de Sidón, que dejó al menos trece muertos. En esta ocasión, el ejército hebreo ha emitido órdenes de evacuación en Chehur y Deir Kifa, dos localidades ubicadas en la zona meridional que, según advierten, serán objeto de «ataques inminentes».

