Agentes de la policía israelí acordonan una zona. Efe

Israel promueve la pena de muerte para «terroristas palestinos» que maten a ciudadanos hebreos

El Parlamento votará en los próximos días esta iniciativa de grupos ultranacionalistas apoyada por Netanyahu y el coordinador de los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

El ultimátum de Itamar Ben Gvir a Benjamín Netanyahu surgió efecto y el Comité de Seguridad israelí ha aprobado un proyecto de ley que propone ... aplicar la pena de muerte a los «terroristas» palestinos. Esta iniciativa impulsada por los ultranacionalistas sionistas establece que los tribunales podrán imponer la pena capital a quienes cometan «un asesinato con motivación nacionalista contra un ciudadano israelí». No se aplicaría a un hebreo que mate a un palestino, según aclararon los medios locales. Se espera la votación en el Parlamento a lo largo de esta misma semana.

