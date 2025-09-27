El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Barcos de la flotilla humanitaria que se dirige a Gaza. Reuters

Italia y el Vaticano median para que la flotilla que va a Gaza no sufra un ataque

Los activistas se niegan a dejar la ayuda humanitaria en Chipre ante el bloqueo israelí, pese a que la Iglesia Católica la trasladaría hasta la Franja

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:08

Italia y el Vaticano están tratando de mediar para conseguir una salida pacífica para las embarcaciones que forman parte de la Global Sumud Flotilla, después ... de que esta semana hayan sufrido el tercer ataque con drones y ante la negativa de Israel de permitir que transporten directamente hasta la Franja de Gaza la ayuda humanitaria que llevan a bordo, rompiendo así el bloqueo naval. Este sábado continúan las negociaciones tras la negativa que los responsables de la Flotilla dieron el día anterior a la propuesta de dejar la ayuda en la isla de Chipre, desde donde sería luego trasladada hasta la Franja con la garantía del Patriarcado de Jerusalén, el organismo eclesial responsables de los católicos en la citada isla del Mediterráneo Oriental y en Tierra Santa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  2. 2 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  3. 3 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  4. 4 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero
  5. 5

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  6. 6 ¿Hasta cuándo durará el buen tiempo en Asturias?
  7. 7 Un coche invade la acera y se empotra contra una valla en Oviedo
  8. 8 Atropellan a un hombre y a un niño de tres años cuando iban a coger el autobús en La Tenderina, en Oviedo
  9. 9 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  10. 10

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Italia y el Vaticano median para que la flotilla que va a Gaza no sufra un ataque

Italia y el Vaticano median para que la flotilla que va a Gaza no sufra un ataque