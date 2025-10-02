El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Manifestación del sindicato de Estudiantes en Barcelona en apoyo a Palestin EP

Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la flotilla por toda España

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general estudiantil que lleva por lema 'Paremos el genocidio'

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:19

Comenta

Las manifestaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes, que ha convocado una huelga general estudiantil que lleva por lema: «¡Paremos el genocidio!», han servido este ... jueves como acto de protesta, a lo largo y ancho del país, contra la interceptación de la Flotilla por parte de Israel. La marcha más numerosa ha sido la de la capital catalana, con 6.500 asistentes según la Guardia Urbana en un recorrido desde la plaza Universitat de Barcelona hasta la plaza Sant Jaume, que tenía como objetivo denunciar «el genocidio sionista» y la detención de la Flotilla. En ella se han escuchado proclamas como 'No es una guerra, es un genocidio', 'Hijo de puta, Donald Trump' e 'Israel asesina, Europa patrocina'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  2. 2 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  3. 3

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  4. 4

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  5. 5

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  6. 6 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  7. 7 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  10. 10 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la flotilla por toda España

Miles de personas se manifiestan en contra de Israel y la interceptación de la flotilla por toda España