Un ministro israelí desata la polémica al decir que «lo importante» es acabar con Hamás y no los rehenes

La desesperación de las familias de los rehenes que continúan en manos de Hamás aumenta con el paso del tiempo. Y son ya más de ... 550 los días que llevan en algún rincón de Gaza tras su secuestro en Israel durante los sangrientos ataques del 7 de octubre de 2023. Una dolorosa espera que ha alimentado este lunes el ministro hebreo de Finanzas, el ultraconservador Bezalel Smotrich, al asegurar en una entrevista radiofónica que la liberación de estas personas «no es lo más importante» ahora mismo, sino la «destrucción» de la milicia palestina. La reacción de los allegados de los cautivos ha sido contundente: «Sentimos vergüenza».

«Tenemos que decir la verdad. El retorno de los rehenes no es lo más importante», ha afirmado el ministro en Radio Galey Israel, donde ha tratado de matizar su declaración al apuntar que la liberación de los secuestrados se encuentra asimismo entre los objetivos del Gobierno hebreo. «Sin embargo, si se quiere destruir a Hamás para que no haya otro 7 de octubre, hay que entender que no puede darse una situación en la que Hamás siga en Gaza», ha añadido. Smotrich, líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, representa al ala más dura del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, aunque entre los familiares de los cautivos se extiende la sensación de que el primer ministro prioriza también la guerra sobre cualquier otro interés.

El titular de Finanzas no ha puesto fecha para el regreso a casa de los secuestrados, pero ha apuntado que «el retorno tendrá lugar únicamente después de que destruyamos a Hamás». «Una vez que se rinda, que sus líderes hayan marchado al exilio y que se desarme, lograremos que vuelvan los rehenes», ha recalcado. Smotrich ha ofrecido además una cifra para tratar de demostrar el esfuerzo del Gobierno israelí para recuperar a los cautivos: «Hemos conseguido el 80% del objetivo de liberarlos». En la Franja, según la estimación del ejército hebreo, quedan 58 personas retenidas por los islamistas aunque sólo 24 seguirían con vida. «No cejamos en nuestro empeño», ha subrayado el ministro.

Un nuevo revés

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos ha recibido las declaraciones de Smotrich como un jarro de agua fría. Otro más después de que hace un mes el alto el fuego en Gaza saltara por los aires, y con ello los posibles intercambios de cautivos israelíes y presos palestinos. «No tenemos palabras, únicamente sentimos vergüenza», ha comentado la organización al diario hebreo 'The Times of Israel' sobre lo dicho por el ministro quien, en su opinión, ha revelado «la dura verdad de que este Gobierno ha decidido de forma deliberada dejar de lado a los secuestrados». «Smotrich, la historia recordará cómo cerró su corazón a sus hermanos y hermanas en cautiverio y eligió no salvarlos», han zanjado desde la asociación.

Pero no sólo quienes esperan la vuelta de sus familiares retenidos por Hamás han arremetido contra el ministro y el resto del Ejecutivo de Netanyahu, sino también la oposición. Yair Golan (Los Demócratas) ha coincidido en que Smotrich ha reflejado «la verdadera cara» del Gobierno y ha lamentado que se presente a los rehenes como «sacrificios humanos en el altar de los engaños mesiánicos». «La vuelta de los cautivos no es un asunto de debate, sino una obligación moral y nacional», ha advertido Yisrael Beitenu (Avigdor Lieberman). El parlamentario Moshe Gafni (Judaísmo Unido de la Torá, parte del gabinete hebreo) ha subrayado que el retorno de los secuestrados «es el asunto más importante».