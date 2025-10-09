El mundo aplaude el primer paso hacia la paz en Oriente Medio

En un primer momento, la comunidad internacional acogió con lógico escepticismo el plan de paz de 20 puntos propuesto por Donald Trump para Gaza. Pero ... los líderes de todo el mundo no tardaron en darle su visto bueno. Incluso quienes, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han criticado abiertamente la desproporcionada respuesta de Israel a los ataques del 7 de octubre de 2023 y han promovido la 'solución de los dos Estados' como la única salida viable a un conflicto que se alarga ya casi 80 años.

Durante los últimos días, sin embargo, el optimismo ha ido creciendo con la aceptación condicionada de Hamás, hasta el punto de que ayer fuentes diplomáticas italianas reconocieron que el plan de Trump es, actualmente, «el único posible». Ahora que la primera fase de su propuesta ya tiene el visto bueno de Israel y de Hamás, así como el beneplácito de los países árabes y musulmanes que la han amparado, los aplausos resuenan este jueves en todo el planeta.

«El Gobierno de España celebra las noticias que llegan de Oriente Medio y confía en que este sea el comienzo de una paz justa y duradera. Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza. Pero también con justicia y con memoria. Para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás», ha escrito Sánchez en X. Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se ha manifestado en líneas similares: «El Plan de Paz parece que empieza a dar frutos. El alto el fuego y la liberación de rehenes y presos avanzan. El Plan debe cumplirse en su totalidad. El acuerdo y la paz son posibles».

El Gobierno de España celebra las noticias que llegan de Oriente Medio y confía en que este sea el comienzo de una paz justa y duradera.



Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza. Pero también con justicia y con memoria. Para que las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 9, 2025

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que organizó hace pocos días con Arabia Saudí una conferencia especial para el reconocimiento de Palestina en Naciones Unidas y que esta misma tarde acoge una cumbre ministerial franco-árabe para tratar el tema, también se ha felicitado por la firma. «Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado anoche para la liberación de los rehenes y el alto el fuego en Gaza, y elogio los esfuerzos del Presidente Trump, así como de los mediadores cataríes, egipcios y turcos que ayudaron a que esto sucediera», ha escrito en un mensaje publicado en francés, inglés, hebreo y árabe. No obstante, ha matizado que «este acuerdo debe marcar el fin de la guerra y el comienzo de una solución política basada en la solución de dos Estados», un extremo que Israel aún no acepta.

«Un camino creíble hacia la paz»

Sin duda, todos los líderes mundiales son conscientes de que este es solo el primer paso de un largo e incierto camino. «Ahora, todas las partes deben cumplir plenamente los términos del acuerdo. Todos los rehenes deben ser liberados sanos y salvos. Debe establecerse un alto el fuego permanente. El sufrimiento debe terminar», ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. «Hay que aprovechar la oportunidad de hoy para forjar un camino político creíble hacia una paz y seguridad duraderas. Un camino firmemente anclado en la solución de dos Estados», ha reiterado.

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire and the release of hostages in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS.



I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt, and Türkiye in achieving this breakthrough. Am also encouraged… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025

Por su parte, el mundo árabe y musulmán ha recibido con júbilo esta primera parte del acuerdo. El presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sissi, anfitrión de las negociaciones en Sharm el Sheikh, ha asegurado que «el mundo está siendo testigo de un momento histórico» en el que «no solo se cierra el capítulo de la guerra, también se abre la puerta de la esperanza para los pueblos de la región hacia un futuro definido por la justicia y la estabilidad».