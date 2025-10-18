El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Reuters

Netanyahu gastará 520.000 euros en llamar a la invasión de Gaza 'Guerra del Renacimiento'

La propuesta se vota hoy y si es aprobada el conflicto de la Franja dejará de denominarse en Israel 'Espadas de Hierro'

T. Nieva

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:02

Comenta

El Gobierno de Israel bautizó la invasión de Gaza con el nombre 'Espadas de Hierro'. Eso sucedió tras los atentados de Hamás del 7 de ... octubre de 2023. Ahora, con el proceso de paz abierto, ha propuesto cambiar la denominación y llamar a este conflicto la 'Guerra del Renacimiento'. La campaña tendrá un coste de 520.000 euros, según informa la emisora pública hebrea Kan.

