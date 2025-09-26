El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Netanyahu ordena al ejército colocar altavoces en Gaza para emitir su discurso en la ONU

Altos mandos militares consideran que la iniciativa, denominada por el Gobierno de Israel como operación 'El grito', es descabellada y expone a los soldados a los disparos de los francotiradores

M. Pérez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:27

Benjamín Netanyahu ha dado orden al ejército israelí para que coloque potentes altavoces en Gaza durante su discurso de este viernes en la ONU. Su ... propósito es que todos los palestinos de la Franja lo escuchen. Se ha calificado incluso como una operación militar: 'El Grito'. Mandos del ejército han señalado que la orden es «una idea descabellada», aunque garantizan que deberán cumplirla. De hecho, una de las divisiones desplegadas en Gaza City ha comenzado a movilizar camiones donde se ha instalado grupos de altavoces.

