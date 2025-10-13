El Parlamento israelí expulsa a dos diputados de un partido árabe por boicotear a Trump

Expulsión inmediata. Es el castigo que impuso el Parlamento israelí (Knéset) a dos diputados de un partido árabe. ¿El motivo? Atreverse a boicotear el discurso ... triunfal de Donald Trump en el hemiciclo hebreo tras el acuerdo de paz en Gaza. Ambos representantes de la coalición árabe-judía Hadash Taal fueron desalojados de inmediato.

Se da la circunstancia de que uno de ellos, Ofer Cassif, es el único diputado judío de esa formación. Y fue precisamente este parlamentario, que siempre se ha enorgullecido de sus principios comunistas, en el que más se centraron las cámaras de la retransmisión en directo cuando fue arrastrado fuera de la sala por los servicios de seguridad del Knéset. Su compañero, Ayman Odeh, líder del partido y de origen palestino, corrió su misma suerte. Los dos, a la calle entre los abucheos del resto de los representantes de la cámara.

Ampliar Ofer Cassif, el otro parlamentario expulsado. AFP

Poco antes, ambos se abalanzaban entre gritos al centro del hemiciclo cuando intervenía el presidente de EE UU. Y ambos portaban pancartas con el lema '¡Reconoced Palestina!', según apuntó el propio Cassif en la red social X. «No vinimos a interferir, sino a exigir justicia. Una verdadera paz que salvará a los dos pueblos de la tierra y de la destrucción sólo llegará con el final de la ocupación y el apartheid, y el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel», añadía en su mensaje en la red social. «¡Niéguense a ser conquistadores! ¡Resistan al maldito Gobierno!», finalizó.

Recognize Palestine!



This is the banner I waved in front of Trump at the Knesset and subsequently removed from the plenum.



A true just peace that will save both people of this land from agony can only materialize by a complete end of the occupation and universal recognition of… https://t.co/gxmdvWVWIT — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) October 13, 2025

«Me expulsaron de la sesión plenaria simplemente porque planteé la demanda más simple, una demanda con la que toda la comunidad internacional está de acuerdo: reconocer un Estado palestino», explicaba Odeh por su parte también en X. «Reconozcan esta simple realidad, aquí hay dos pueblos y nadie se mueve de aquí», aseguró mientras ilustraba su comentario con una fotografía suya con su cartel de protesta.

They kicked me out of the Knesset just for raising the simplest demand, one that the whole international community agrees on:



Recognize the State of Palestine!



Recognize the simple truth:



There are two peoples here, and no one is going anywhere. pic.twitter.com/z6oy9OjVJe — איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) October 13, 2025

Mientras tanto, Donald Trump no estaba dispuesto a que un incidente aislado estropeara su gran día triunfal. «Ha sido muy eficiente», dijo con sorna todavía desde la tribuna refiriéndose a uno de los miembros de seguridad que expulsó a los diputados, lo que provocó las risas de los otros parlamentarios. Tras este breve paréntesis, el pleno siguió con normalidad y entre el público se encontraba la hija del magnate, Ivanka, que también recibió emocionada su propia ovación en el Knéset.