El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de uno de los parlamentarios expulsados del Knéset. Reuters

El Parlamento israelí expulsa a dos diputados de un partido árabe por boicotear a Trump

Se da la circunstancia de que uno de ellos, Ofer Cassif, es el único diputado judío de esa formación

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:09

Comenta

Expulsión inmediata. Es el castigo que impuso el Parlamento israelí (Knéset) a dos diputados de un partido árabe. ¿El motivo? Atreverse a boicotear el discurso ... triunfal de Donald Trump en el hemiciclo hebreo tras el acuerdo de paz en Gaza. Ambos representantes de la coalición árabe-judía Hadash Taal fueron desalojados de inmediato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  3. 3 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  4. 4 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  5. 5 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  6. 6 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8 Andy y Lucas: adiós entre reproches
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Parlamento israelí expulsa a dos diputados de un partido árabe por boicotear a Trump

El Parlamento israelí expulsa a dos diputados de un partido árabe por boicotear a Trump