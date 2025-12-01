El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente hebreo, Isaac Herzog. EFE

El presidente de Israel analiza la petición de perdón de Netanyahu, que divide al país

Isaac Herzog asegura que tomará la decisión «considerando únicamente el bien de la sociedad israelí» y advierte que no se dejará influir por «discursos violentos»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:00

Comenta

El nuevo culebrón sobre la petición de indulto presidencial por parte de Benjamín Netanyahu da sus primeros pasos. La pelota está en el tejado de ... un Isaac Herzog que se pronunció este lunes por primera vez sobre el caso para anunciar que evaluará la solicitud «considerando únicamente el bien del país y de la sociedad israelí» y añadió que este gesto «sacude a muchas personas en el país, en distintas comunidades, y genera debate». Esto se pudo comprobar la misma noche del domingo cuando, a las pocas horas de hacerse pública la noticia, cientos de personas se manifestaron a las puertas de la residencia del mandatario en Tel Aviv para exigirle que no acepte la solicitud del primer ministro.

