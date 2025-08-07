EE UU propone abrir hasta dieciséis centros de ayuda humanitaria

¿Cuál sería el papel de Estados Unidos en la toma absoluta de Gaza? Donald Trump se ha mostrado partidario de «dejar que Israel haga ... lo que debe hacer» y, según el portal de información Axios, la Casa Blanca no se plantea intervenir en la Franja, como sí lo hizo en el bombardeo contra el programa nuclear de Irán. Sin embargo, Washington tiene previsto jugar un rol en la vertiente humanitaria arrogándoselo, como no podía ser menos, a su presidente.

Comida No hay abastecimiento para todos los desplazados

Los planes de ocupación contemplan que Estados Unidos impulse hasta dieciséis nuevos puntos de reparto de ayuda a la población gazatí inspirados en el modelo de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), la agencia respaldada por Israel y el propio EE UU, según ha reconocido el embajador norteamericano en Israel, Mike Huckabee, a Bloomberg News. La GHF tiene ahora en funcionamiento sólo cuatro almacenes logísticos, insuficientes para satisfacer las necesidades de una población hambrienta, aunque Tel Aviv anunció este jueves que empezarán a trabajar las 24 horas del día.

El formidable movimiento de masas que supondrá una invasión total obligará a multiplicar la distribución alimentaria para evitar una catástrofe humanitaria todavía mayor de la que ya padecen los gazatíes. Además, según el Ministerio de Defensa, facilitaría alejar a los civiles de la órbita de Hamás, que todavía controla la distribución clandestina en Gaza City.

La apertura de los nuevos distribuidores y su funcionamiento costará unos mil millones de euros, que EE UU costeará junto con algunos aliados. Se espera que Trump haga el anuncio correspondiente en las próximas semanas.

Gaza City La «catástrofe» de invadir las áreas más pobladas

La mayoría de los altos mandos militares considera inaceptable entrar en áreas densamente pobladas como Gaza City debido al riesgo que entraña para los rehenes y la población civil. Decenas de organizaciones humanitarias suscribieron este jueves un comunicado en el mismo sentido, donde sostienen que combatir en zonas donde los civiles están hacinados puede desembocar en una «catástrofe» que empeore significativamente el trágico balance superior a 61.000 fallecidos que se ha cobrado ya la guerra.

Fuerzas de Defensa Traer tropas de las fronteras de Siria y Líbano

Al Estado Mayor le corresponde hacer cálculos y sacar efectivos de todas partes. Los comandantes sostienen que será necesario exprimir el cuerpo de reservistas y aumentar y prolongar el servicio militar, dado el volumen de trabajo que supondrá explorar, conquistar y asegurar toda la Franja. Los reservistas que se han desplegado múltiples veces en los últimos 22 meses están agotados y el Estado Mayor retiró la semana pasada a su 98º División para facilitarle un respiro. Conocida como 'El fuego', es la fuerza de élite de todo el ejército, compuesta por unidades de comando y paracaidistas. Lleva en Gaza desde octubre de 2023.

Si las Fuerzas de Defensa optan por continuar solo con unidades regulares, el alto mando ha advertido que será necesario trasladar las tropas establecidas en los frentes de Siria, Líbano y Cisjordania y convocar a decenas de miles de reservistas para cubrir esos flancos.

Cautivos El peligro de perder a los secuestrados

El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha declarado que si las operaciones terrestres irrumpen a tiros en Gaza City o los campamentos del centro de la Franja, el Gobierno de Netanyahu tendría que declarar que la liberación de rehenes ya no es un objetivo principal de la guerra. Hay una veintena de secuestrados por Hamás y varios de ellos estarían ocultos en los subterráneos de la milicia islamista excavados bajo la capital del territorio. Zamir dijo este jueves en el Consejo de Seguridad que la operación llevada a cabo hasta ahora, 'Carros de Gedeón', ha creado las condiciones favorables para el rescate de los cautivos.