Recién casado y estudiante de rabino: así era Yaakov Pinto, la víctima española de 25 años del atentado de Jerusalén

El tiroteo que este lunes mató a seis personas en Jerusalén, entre ellas un joven de origen español, ha truncado muchos sueños y planes de ... vida. Metas personales y laborales en las que se pone mucho empeño y exigen sacrificio. El atentado perpetrado por dos palestinos en una concurrida parada de autobús arrebató la vida, y las ilusiones, de Yaakov Pinto, un joven de 25 años que abandonó hace unos cinco años su Melilla natal para trasladarse a Israel, país en el que estudiaba para ser rabino y en el que, además, encontró el amor. Se había casado hace apenas tres meses.

Firme en sus convicciones y de profundas creencias religiosas, Jacob -o Yaakov, como reproduce su nombre la prensa israelí-, era judío, al igual que toda su familia. Estaba muy integrado en la comunidad judía de la ciudad autónoma, que son descendientes de familias que empezaron a instalarse allí a finales del siglo XIX y se dedican principalmente al comercio. Su muerte ha provocado una enorme consternación.

Según informan varios medios, cursaba sus estudios de la Torá en la escuela religiosa de Derech Emunah, en Lod. Para un ciudadano judío, el estudio de Torá no es sólo una disciplina, sino un estilo de vida. Por medio de estas enseñanzas, la comunidad judía considera que el hombre llega al reconocimiento de su Creador y a la realización concreta de todos los mandatos. Vecinos de Melilla han relatado al 'El Mundo' que los estudios rabínicos se pueden realizar para profundizar en el conocimiento de la religión o para ser rabino, que en su caso era su principal objetivo. Su sueño.

«Un niño ejemplar y muy alegre»

Estas mismas fuentes han recordado a Yaakov como un niño «ejemplar, muy bueno y alegre». También aseguran que estaban «muy ilusionado» por su nueva etapa matrimonial. Se casó el pasado mes de junio. Entonces, sus padres y sus dos hermanos no pudieron asistir a su enlace por un problema con los vuelos. Ahora sí han viajado para algo bien diferente, para enterrarle.

El ataque en el que pereció Yaakov junto a otras cinco personas y que también dejó una treintena de heridos, ocurrió a las 10 de la mañana en una parada de autobús situada en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad. Dos individuos armados abrieron fuego indiscriminadamente contra las personas que esperaban el autobús. A quemarropa, sin tiempo para reaccionar. El ataque de Ramot refleja una escalada de violencia que vuelve a poner en el centro la frágil seguridad en la región.

Hamás celebró el tiroteo y afirmó que constituye una «respuesta natural» al genocidio que Israel perpetra en Gaza. «Esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que libra contra nuestro pueblo. Es un mensaje claro de que sus planes de ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa no quedarán impunes», señaló un comunicado de la milicia.