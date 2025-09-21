El Reino Unido y Portugal reconocen este domingo el Estado Palestino

El Gobierno británico reconoce este domingo al Estado Palestino. El primer ministro, según ha desvelado en declaraciones públicas, considera que «ahora es el momento de ... defender» la solución de los dos Estados, lo que sumará al Reino Unido a una larga lista de países que se han adherido a esta declaración y que será debatida por el conjunto de Naciones Unidas en su Asamble General entre este lunes y el martes. El Rey Felipe VI y el presidente español, Pedro Sánchez, viajan a Nueva York para participar en la cumbre.

El vice primer ministro británico, David Lemmy, ha admitido este domingo que el anuncio no modificará la terrible situación de los palestinos en Gaza. «¿Esto alimentará a los niños? No, no lo hará, eso depende de la ayuda humanitaria. ¿Liberará a los rehenes? Eso debe depender de un alto el fuego», ha dicho, antes de precisar que el gesto del Gobierno representa un «intento» de buscar las condiciones para la paz en la Franja..

En 'The Times', Keir Starmer ha afirmado que el reconocimiento de Palestina es un «deber moral». El primer ministro dejará claro en su discurso de este domingo tambien su intención de imponer nuevas sanciones a Hamás. Los medios interpretan este hecho como un intento de calmar al presidente de EE UU, que en su reciente visita al Reino Unido dijo públicamente que «discrepa» de la postura británica. La decisión se habría tomado a última hora, según fuentes cercanas a Downing Street, como un «débil intento de última hora» para evitar un conflicto con la Casa Blanca.

El líder populista Nigel Farage se ha apresurado a criticar el reconocimiento al entender que el anuncio «es una rendición al terrorismo y una traición a Israel», el mismo argumento que utiliza el Gobierno de Benjamín Netanyahu y que ya ha manifestado que la cumbre dela ONU del lunes y el martes será «una recompensa al terrorismo» de la organización islamista que asesinó a 1.200 israelíes y secuestro a 240 el 7 de octubre de 2023.

Las sanciones a Hamás también son una forma de diigirse a las familias de los rehenes, que habían pedido a Starmer que retrasara el paso que ha dado este domingo. Y de persuadir al público británico, mayoritariamente en contra del reconocimiento palestino si antes los milicianos no entregan a los rehenes y dejan las armas. Las encuestas de este fin de semana señalan que casi nueve de cada diez ciudadanos del Reino Unido se opone a reconocer el Estado Palestino sin condiciones. Entre los laboristas, el 87% coincide que la organización islamista tiene que devolver primero a los secuestrados y demostrar que no volverá a atacar o cometer actos terroristas.

El reconocimiento es un cambio radical en la política exterior británica, que hasta ahora había defendido avanzar por esa senda cuando hubiera un proceso de paz y en un «momento de máximo impacto», según el propio Starmer señaló al comienzo de este verano, presionado por el anuncio de Emmanuel Macron de materializar este gesto por parte del Estado francés. El gabinete del 'premier' asegura que éste ha modificado su postura inicial a la vista de cómo se agudizaba la crisis humanitaria en Gaza, con decenas de muertos cada día y una hambruna generalizada. El primer ministro parece haberse convencido de que el reconomiento palestino es la manera de sostener una esperanza de paz. De hecho, en julio ya advirtió a Beenjamín Netanyahu de que daría este paso si Israel no aceptaba un alto el fuego como prólogo a un proceso de paz en Gaza.

El Reino Unido se suma así a una lista creciente de países que han efectuado este reconocimiento, sobre todo, como reacción a la escalada de violencia contra la población civil de Gaza ejercida por el ejército hebreo. Tras los bombardeos de esta última noche en Gaza City, el número de fallecidos ronda los 65.200 desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023. Otros nueve países, entre ellos Australia, Bélgica y Canadá, también harán el mismo gesto entre este domingo y mañana, cuando la Asamblea General de la ONU celebre una sesión de dos días para debatir la solución de los dos Estados.

Declaración de Portugal

Portugal realizará su declaración esta tarde, sobre las 20.15 horas de Lisboa, y el presidente francés, Emmanuel Macron, la anunciará este lunes en las Naciones Unidas. El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, ha declarado a su llegada a Nueva York para participar en la Asamblea que la República pretende ayudar a «abrir la posibilidad» de que coexistan los Estados de Israel y Palestina. «Ha sido la posición portuguesa, que es defender la moderación para que esta fórmula sea posible, y distanciarse del radicalismo que se opuso a ella», ha dicho el jefe del Estado portugués, quien ha mostrado su satisfacción porque, si bien la declaración parte del Gobierno, ha sido acordada de modo conjunto con el Parlamento y él mismo.

Desde octubre de 2023, España, Irlanda, Noruega, Eslovenia, Bahamas, Jamaica, Barbados, Armenia y Trinidad y Tobago han reconocido el Estado palestino. De esa manera, ya son 149 de los 193 Estados miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas los que han dado este paso. No obstante, estas declaraciones no significan automáticamente nada más allá de mostrar una postura internacional y diplomática sobre el conflicto en Oriente Medio. Para dar lugar a un nuevo Estado, deben determinarse en primer lugar el territorio que ocupará el nuevo Estado y su Gobierno.