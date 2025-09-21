El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. AFP

Netanyahu responde con el anuncio de nuevos asentamientos ilegales de colonos

M. P.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:59

Las reacciones en el espectro del Gobierno de Israel no pudieron resultar este domingo más furibundas tras el reconocimiento del Estado palestino por parte del ... Reino Unido. Portugal, Canadá y Australia. «No sucederá», exclamó taxativamente el primer ministro hebreo. Benjamín Netanyahu llamó a la «lucha» contra una posible soberanía de Palestina porque «pondría en peligro la existencia» de Israel, un argumento que repitieron los miembros de su gabinete y buena parte de la oposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  4. 4

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  5. 5

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  6. 6 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  7. 7 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  8. 8

    El Sporting de Gijón valora recurrir las expulsiones de Álex Corredera y Guille en Almería
  9. 9 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  10. 10 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Netanyahu responde con el anuncio de nuevos asentamientos ilegales de colonos

Netanyahu responde con el anuncio de nuevos asentamientos ilegales de colonos