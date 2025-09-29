Reunión «crítica» entre Trump y Netanyahu: los 21 puntos para la paz en los que deben ponerse de acuerdo

Donald Trump y Benjamín Netanyahu celebran este lunes una reunión que concentra el interés de todo el planeta. El presidente de Estados Unidos y el ... primer ministro israelí confrontarán sus opiniones sobre el plan de 21 puntos que la Casa Blanca ha redactado para poner fin a la guerra en Gaza y que tiene el beneplácito de una mayoría árabe y musulmana en Oriente Medio.

Hay esperanzas, El líder republicano adelantó este fin de semana que las negociaciones están en «sus etapas finales» y señaló que esperaba anunciar el acuerdo antes del miércoles. Su oficina ha avanzado que los dos dirigentes celebrarán una rueda de prensa este mismo lunes después de su reunión, lo que alimenta cierta confianza en la viabilidad del pacto. Netanyahu, mucho más comedido, había dicho que queda «trabajo por hacer» para que EE UU e Israel concuerden sus posturas. Este domingo permaneció dos horas reunido con Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y el yerno de éste, Jared Kuschner. Los dos han sido coautores principales del plan de paz. Kuschner fue asesor sobre Oriente Medio en el anterior mandato de Trump y conserva buenas fuentes en la región.

«Todos se han unido para llegar a un acuerdo, pero aún tenemos que lograrlo», declaró el presidente estadounidense al Canal 12 hebreo el domingo. «Ha sido fantástico trabajar con los países árabes y Hamás los acompaña. Hamás tiene un gran respeto por el mundo árabe», añadió, pese a que la organización islamista no se ha pronunciado sobre su aceptación del plan. «Tenemos una oportunidad real de grandeza», ha concluido el líder repúblicano que, en cambio, sí ve a «todos a bordo».

En realidad, se trata de una reunión «crítica», de la que dependen muchas cosas. Netanyahu se enfrenta a la posibilidad de que sus socios ultras en Israel le derroquen o a que Washington corte el único lazo que le queda para evitar un aislamiento internacional completo, a la vista de cómo la mayoría de gobernantes mundiales le dejó solo en el auditorio de Naciones Unidas el pasado viernes. Por su parte, el líder republicano se arriesga a sufrir una nueva frustración en su afán por esculpir la imagen de estadista de la paz, después de los sonados fracasos con Rusia.

Los escollos

Existen dos escollos fundamentales en los que Trump y Netanyahu tendrán que ponerse de acuerdo durante su encuentro en el Despacho Oval. El primer ministro llega a Washington bajo fuertes presiones de la extrema derecha que le sostiene en el Gobierno y los colonos para anexionar Cisjordania.

El líder estadounidense ya ha dicho que no está dispuesto a ese paso. De hecho, el plan establece que los gazatíes podrán quedarse en la Franja y abre la puerta incluso a un futuro Estado de Palestina tras reconocer que es una «aspiración» legítima de la población. Es más, la propuesta de la Casa Blanca pasa por crear una nueva Autoridad Palestina que en el futuro gobierne sobre Gaza y Cisjordania unificados.

Los sectores ultra exigen a Netanyahu que desafíe al presidente de EE UU. La presión es tal que el Consejo Yesha, una organización que agrupa a los consejos municipales de los asentamientos judíos en Cisjordania, envió este domingo a Nueva York una «delegación de emergencia» para hablar con el primer ministro y evitar que flaquee en sus postulados de extender la soberanía israelí en los territorios palestinos. Yossi Dagan, jefe del Consejo Regional de Samaria, ha señalado este lunes que la organización está «muy preocupada» tras su conversació con el mandatario porque «este Gobierno podría firmar un Estado palestino».

También en el propio Israel la tensión crece ante la cumbre. Los ministros de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich han multiplicado sus declaraciones a favor de aumentar los asentamientos colonos o dejar caer al Gobierno en caso de que Netanyahu acepte las tesis de Trump. Mientras, la oposición encabezada por Yair Lapid ha ofertado al primer ministro el apoyo necesario para garantizar la continuidad del gabinete si pacta el fin de la guerra y la liberación de los rehenes, Lapid cuenta con la aquiscencia de los sectores más moderados del Ejecutivo, cansados después de dos años de enfrentamientos bélicos .

La otra presión, la de la Casa Blanca, con Witkoff y Kuschner a la cabeza, también parece hacer surtido, a priori, algunos efectos. La delegación israelí ha filtrado la posibilidad de que deba realizar concesiones «dolorosas y significativas», según el Canal 12, incluidas las que contradicen «la política declarada de Israel y las decisiones adoptadas por el gabinete en las últimas semanas». Entre ellas, figuraría la renuncia a que Israel controle Gaza después de la guerra y que su control lo lleve un gobierno de transición en primer lugar, y luego una nueva Autoridad Palestina.

El otro gran obstáculo de la charla de este lunes entre los dos mandatarios es qué hacer con Hamás. Sorprendentemente, y según fuentes de su entorno, Netanyahu podría aceptar en úlimo término una amnistía de sus militantes bajo las condiciones de la propuesta de Trump, que consiste en proporcionar a sus dirigentes un paso seguro para salir de la Franja hacia otros países si renuncian a las armas y liberan de inmediato a los rehenes. «Si los líderes de Hamás, por ejemplo, son escoltados fuera del país, sí, si terminan la guerra y liberan a todos los rehenes, los dejaremos salir», manifestó el primer ministro israelí a Fox News este domingo, en contra de anteriores declaraciones en las que aseguró que la milicia debería ser derrotada por completo.

Incluso en el caso que los dos mandatarios logren hoy un consenso, el plan de paz no será inmediato. Estados Unidos reconoce que existen aspectos por modificar. Por ejemplo, Israel quiere añadir una cláusula que autorice a su ejército a volver a intervenir en la Franja si surgen indicios de que Hamás intenta reconstruirse. Es la principal cláusula de seguridad por la cual Netanyahu estaría dispuesto a una retirada de las tropas.

Por su parte, Hamás, pese a no haberse pronunciado públicamente, sí ha hecho llegar a los mediadores árabes dos condicione: la fuerza multinacional de seguridad que la Casa Blanca propone despleguar en primera instancia en Gaza debería circunscribirse a la frontera, mientras el texto del acuerdo debería sustituir la palabra 'desarme' de los milicianos por el término 'entrega de armas'.

Los apartados para la paz

Medios como 'The Times of Israel' remarcan en sus titulares que se aprecian «signos de optimismo» sobre el plan estadounideense, que él mismo desveló en exclusiva la semana pasada y que consta de los siguientes 21 puntos:

1. Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos.

2. Gaza será reurbanizada en beneficio de su pueblo.

3. Si Israel y Hamás aceptan la propuesta, la guerra terminará inmediatamente, las Fuerzas de Defensa detendrán todas sus operaciones y se retirarán gradualmente de la Franja.

4. Dentro de las 48 horas siguientes a que Israel acepte públicamente el acuerdo, todos los rehenes vivos y muertos serán devueltos.

5. Una vez que los rehenes sean devueltos, Israel liberará a varios cientos de prisioneros de seguridad palestinos que cumplen cadena perpetua y a más de 1.000 habitantes de Gaza arrestados desde el comienzo de la guerra, junto con los cadáveres de varios cientos de palestinos.

6. Una vez que los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a una coexistencia pacífica recibirán amnistía, mientras que a los miembros que deseen abandonar la Franja se les garantizará un paso seguro hacia los países receptores.

7. Una vez alcanzado este acuerdo, la ayuda llegará a la Franja a un ritmo no inferior a los puntos de referencia establecidos en el acuerdo de rehenes de enero de 2025, que incluía 600 camiones de ayuda por día, junto con la rehabilitación de infraestructura crítica y la entrada de equipo para remover escombros.

8. La ayuda será distribuida, sin interferencia de ninguna de las partes, por las Naciones Unidas y la Media Luna Roja, junto con otras organizaciones internacionales no asociadas ni con Israel ni con Hamás.

9. Gaza será administrada por un gobierno temporal de transición de tecnócratas palestinos, quienes se encargarán de brindar servicios cotidianos a la población. El comité será supervisado por un nuevo organismo internacional establecido por Estados Unidos en consulta con socios árabes y europeos. Este establecerá un marco para financiar la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas.

10. Se creará un plan económico para reconstruir Gaza mediante la convocatoria de expertos con experiencia en la construcción de ciudades modernas en Oriente Medio y mediante la consideración de los planes existentes destinados a atraer inversiones y crear empleos.

11. Se establecerá una zona económica con tarifas reducidas y tasas de acceso que serán negociadas por los países participantes.

12. Nadie será obligado a abandonar Gaza, pero quienes decidan irse podrán regresar. Además, se animará a los gazatíes a permanecer en la Franja y se les ofrecerá la oportunidad de construir allí un futuro mejor.

13. Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza. Se comprometerá a destruir y detener la construcción de cualquier infraestructura militar ofensiva, incluidos los túneles. Los nuevos líderes de Gaza se comprometerán a la coexistencia pacífica con sus vecinos.

14. Los socios regionales brindarán una garantía de seguridad para asegurar que Hamás y otras facciones de Gaza cumplan con sus obligaciones y que Gaza deje de representar una amenaza para Israel o su propio pueblo.

15. Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para desarrollar una fuerza internacional de estabilización temporal que se desplegará de inmediato en Gaza para supervisar la seguridad en la Franja. Esta fuerza desarrollará y entrenará una fuerza policial palestina, que servirá como un organismo de seguridad interna a largo plazo.

16. Israel no ocupará ni anexará Gaza, y las Fuerzas de Defensa entregarán gradualmente el territorio que actualmente ocupan, a medida que las fuerzas de seguridad de reemplazo establezcan el control y la estabilidad en la Franja.

17. Si Hamás retrasa o rechaza esta propuesta, los puntos mencionados anteriormente se aplicarán en zonas libres de terrorismo, que las Fuerzas de Defensa entregarán gradualmente a la fuerza internacional de estabilización.

18. Israel se compromete a no realizar futuros ataques en Catar. Estados Unidos y la comunidad internacional reconocen el importante papel de mediación de Doha en el conflicto de Gaza.

19. Se establecerá un proceso para desradicalizar a la población. Esto incluirá un diálogo interreligioso destinado a cambiar la mentalidad y las narrativas en Israel y Gaza.

20. Cuando se haya avanzado en la reconstrucción de Gaza y se haya aplicado el programa de reforma de la Autoridad Palestina, podrán crearse las condiciones para una vía creíble hacia un Estado palestino, que se reconoce como la aspiración del pueblo palestino.

21. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para la coexistencia pacífica.