Un gran terremoto deja al menos 600 muertos y 2.000 heridos en Afganistán

Tragedia en Afganistán. Alrededor de 600 personas han muerto y 2.000 han resultado heridas a consecuencia de un seísmo de 6,0 en la ... escala de Ritcher que ha sacudido en las últimas horas de este domingo, junto a varias réplicas, en Nangarhar, al este del país en su frontera con Pakistán donde también se han sentido los temblores y réplicas.

La Autoridad de Preparación para Desastres Naturales de la provincia de Kunar, en el noreste de Afganistán, han confirmado esta cifra en un comunicado recogido por la cadena de televisión Tolo News, en el que han precisado que se trata de un balance preliminar sobre los distritos de Nurgal, donde varias aldeas han quedado sepultadas, Sawkay, Watapur, Manogi y Chapa Dara. Cientos de viviendas han resultado también destruidas.

Ampliar Un herido del terremoto es trasladado en avión en Jalalabad. Reuters

Los equipos de rescate trabajan desde esta madrugada hora española en rescatar a las personas atrapadas en los escombros. Se espera que la cifra de víctimas aumente ya que el terremoto se ha producido en una zona muy remota del país situada en las montañas. En octubre de 2023 se produjo un seísmo de similares características que provocó la muerte de 2.000 personas.

Horas antes, el portavoz de los servicios sanitarios de la provincia vecina de Nangarhar, Ajmal arwaish, ha confirmado al menos nueve fallecidos y 25 heridos, mientras que también se han registrado decenas de damnificados en la provincia de Lagmán.

Epicentro en Jalalabad

Ampliar USGS

El terremoto ha tenido lugar a las 23.47 horas (hora local, 21.17 hora peninsular española) con epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, capital de Nangarhar, y una profundidad de ocho kilómetros, según ha indicado el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGC, por sus siglas en inglés), al que han seguido dos réplicas de 5,2 y 4,7 cada una.

El portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, ha asegurado en declaraciones recogidas por esta cadena de televisión afgana que las autoridades emplearán «todos» los recursos para ayuda a la población, mientras que equipos de rescate de provincias cercanas al epicentro del seísmo prestarán asistencia a aquellas afectadas.

En Pakistán, se han registrado fuertes temblores y sacudidas tanto en la capital, Islamabad, como en Chakwal, Taxila, Wah Cantt y Lahore, en Peshawar, Mardan, Murree y zonas aledañas, si bien hasta el momento no se han confirmado víctimas ni daños materiales, según recoge la cadena Geo TV.