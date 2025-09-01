El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un niño herido es atendido tras el terremoto en Afganistán.

Ver 6 fotos
Un niño herido es atendido tras el terremoto en Afganistán. AFP

Un gran terremoto deja al menos 600 muertos y 2.000 heridos en Afganistán

El seísmo de magnitud 6.0 ha ocurrido esta noche en Nangarhar, al este del país, cerca de la frontera con Pakistán

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:20

Tragedia en Afganistán. Alrededor de 600 personas han muerto y 2.000 han resultado heridas a consecuencia de un seísmo de 6,0 en la ... escala de Ritcher que ha sacudido en las últimas horas de este domingo, junto a varias réplicas, en Nangarhar, al este del país en su frontera con Pakistán donde también se han sentido los temblores y réplicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  3. 3 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  4. 4

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  5. 5 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  6. 6

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial
  7. 7 «Echo en falta una mejor conexión aérea con Asturias»
  8. 8 La Guardia Civil evacúa a dos personas lesionadas en el Trail Ubiña
  9. 9 Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa
  10. 10 Sanidad prohíbe el baño en las playas de El Sablón y Poo, en Llanes, por la bacteria E.coli

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un gran terremoto deja al menos 600 muertos y 2.000 heridos en Afganistán