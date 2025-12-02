El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trump recibe al presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, en el despacho oval. AFP

Trump empuja a Netanyahu a aceptar por primera vez un acuerdo con Siria

El primer ministro hebreo lo condiciona «al establecimiento de una zona de seguridad desmilitarizada» al sur de Damasco

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:28

Comenta

Solo 24 horas después de hablar por teléfono con Donald Trump, Benjamín Netanyahu ha cambiado este martes su discurso sobre Siria y ha admitido por ... primera vez que «es posible un acuerdo». Hace una semana los israelíes realizaron una operación en Beit Jinn, al sur de Damasco, en la que mataron a 13 personas y el presidente estadounidense pidió a su aliado durante la conversación del lunes que no desestabilice Siria y abra un diálogo «fuerte y sincero con Damasco». El líder israelí abre ahora la puerta al acuerdo, pero expone entre sus condiciones «el establecimiento de una zona de seguridad desmilitarizada» al sur de Damasco, incluidos los accesos al monte Hermón y la cumbre del Hermón, donde el ejército israelí ha levantado una base.

