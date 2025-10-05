El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos militares participan en una patrulla de reconocimiento en Cisjordania. AFP

Trump promete una tregua en Gaza «inmediatamente» después de que Israel inicie un primer repliegue militar

Las delegaciones hebrea e islamista negociarán desde mañana la liberación de los rehenes bajo la advertencia de Netanyahu de que no avanzará en el proceso si no son entregados todos los cautivos

M. Pérez

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:12

Los negociadores israelíes, palestinos y estadounidenses ya están en El Cairo o llegarán en las próximas horas bajo la enorme presión de lograr que éste ... sea el último fin de semana de guerra en Gaza. Tras los prolegómenos dominicales y el intercambio de los primeros mensajes, la reunión entre los equipos del Estado hebreo y de Hamás se celebrará este lunes en un balneario cercano a la capital y con el Ministerio de Exteriores egipcio como anfitrión. Cara a cara se encontrarán el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, brazo derecho de Netanyahu, y Khalil al-Hayya, el líder islamista a quien Israel intentó asesinar hace menos de tres semanas en Catar.

