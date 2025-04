Bruselas pide a la UE realojar a los menores que han llegado a Grecia

Salvador Arroyo Bruselas Viernes, 6 de marzo 2020, 18:06 Comenta Compartir

Tras el cierre de filas con Grecia y la permisividad (sin cuestionamiento) de los métodos de rechazo que viene utilizando para contener la crisis migratoria. Después del lenguaje belicista empleado por Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (aquello del «ser escudo» para proteger las fronteras de Europa). Y con las imágenes de los tres líderes europeos rodeados de equipamiento militar aún en la retina -la escena de fondo en su visita al país heleno-. Después de todo eso, Bruselas ha hecho que su mensaje contundente bascule hacia el aspecto humanitario de esta crisis.

Teniendo en cuenta que el problema de fondo (el chantaje de Turquía) está en que los Estados miembros llevan años sin hallar el consenso para asumir cuotas de refugiados, el Ejecutivo de Bruselas desveló que está preparando un plan para realojar a menores que han atravesado la frontera griega sin la compañía de un adulto. El drama no es nuevo. Lo evidencian las cifras. Más de 42.000 personas se encuentran en los campos de refugiados de las islas griegas y de ellos, 5.500 aproximadamente son menores no acompañados. «Grecia viene insistiendo desde hace muchos meses sobre esta tragedia. Me complace enormemente que la nueva presidenta de la Comisión nos preste su apoyo personal para abordar esta cuestión», subrayó ayer el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, tras conversar con Von der Leyen.

La «clara» demostración de la solidaridad europea que reclama Atenas se traduciría un pacto de «reubicación voluntaria» para que esos menores puedan ser distribuidos a otros Estados miembros. La presidenta alemana ha encargado a la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, que se ponga en marcha con esta iniciativa. Y el primer paso será reunirse la próxima semana con distintos miembros del Gobierno y representantes de otros sectores implicados «para encontrar soluciones que garanticen la protección de esos menores», subrayó Von der Leyen. En primavera se convocaría al resto de Estados miembros para intentar concretar su reubicación.

Grecia ha recibido hasta la fecha una ayuda financiera de 2.230 millones de euros para la gestión de sus fronteras, que esta misma se ha reforzado con 700 millones más para gestionar el último envite de la crisis.