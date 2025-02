Cierran los primeros colegios en Alemania por la Covid-19

Juan carlos Barrena Berlín Viernes, 7 de agosto 2020, 12:34 | Actualizado 19:49h. Comenta Compartir

Cuando no hace ni una semana del comienzo del curso escolar en el estado federado alemán de Mecklemburgo-Antepomerania, dos centros escolares anunciaron este viernes su cierre debido a infecciones de alumnos o el personal docente con el Covid-19. Se trata del Instituto Goethe de enseñanza media en la localidad de Ludwiglust, donde una profesora ha dado positivo, y una escuela de enseñanza básica en Graal-Müritz, al borde del Báltico, donde se ha registrado el contagio de un alumno. Esta última, que atiende a 200 niños, permanecerá cerrada dos semanas a partir del lunes próximo.

Este viernes los alumnos reciben aún clases, aunque al aire libre y en grupos separados. Todos los alumnos, profesores y el personal no docente deberán someterse a una cuarentena las dos próximas semanas, mientras la oficina de sanidad del distrito rastrea a las personas de contacto.

El instituto de Ludwiglust, que cuenta con 800 alumnos, fue cerrado inmediatamente e inicialmente hasta el miércoles próximo de manera preventiva. Los 55 miembros del claustro habían sido sometidos a test para comprobar si se encontraban infectados. La profesora portadora del virus Covid-19 no había dado clases aún desde el comienzo del curso escolar el lunes pasado y no había tenido contacto aún con los alumnos del centro. Sin embargo había asistido junto a sus colegas a varias reuniones previas para preparar el curso. Mecklemburgo-Antepomerania ha sido el primero de los 16 estados federados germanos en comenzar las clases al término de las vacaciones estivales. Este jueves se inició también el curso escolar en la ciudad-estado de Hamburgo. La semana próxima empieza el colegio en Berlín, Brandeburgo, Renania del Norte-Westfalia y Schleswig-Holstein.

La ministra de Educación de Mecklemburgo-Antepomerania, Bettina Martin, no se mostro sorprendida por los dos primeros casos de contagios en los centros escolares de su región. «Desde el principio dimos por sentado que se iban a producir casos infecciosos en los colégios. Mientras el coronavirus no sea derrotado y no exista una vacuna tenemos que contar con ello», dijo la política socialdemócrata.

Medidas estrictas

Heinz Peter Meidinger, presidente de la Asociación Alemana de Educadores y ex diretor de un instituto en Baviera, exigió normas de higiene más severas para todos los centros educativos en Alemania tras los brotes en la región al norte del país. A su juicio el estado de Renania del Norte-Westfalia es el único que ha actuado correctamente al ordenar que los alumnos lleven la mascarilla puesta, no solo en los pasillos y los patios de los colegios, sino también em el interior de las aulas.

Meidinger advirtió de que lo sucedido en Mecklemburgo Antepomerania nada más comenzar el curso escolar podría generalizarse en toda Alemania si las medidas preventivas que se tomen no son realmente efectivas.

Varios virólogos se mostraron también alarmados ante el riesgos de infecciones entre los estudiantes de básica y secundaria en Alemania. «La falta de medidas preventivas y de control pueden conducir en poco tiempo a brotes que podrían forzar a un nuevo cierre de todos los colegios», advierte un comunicado de la Sociedad Alemana de Virología. Virólogos presitigiosos como Christian Drosten y Melanie Brinkmann subrayan em esa nota que sería irresponsable pensar que «los niños no juegan papel alguno en la pandemia y los contagios». Entre otras medidas para evitar que los centros escolares se conviertan en focos de propagación del Covid-19, reclaman que los menores lleven obligatoriamente mascarilla en las aulas y que el número de alumnos por clase se reduzca apreciablemente.