Dimite el negociador francés de la reforma de las pensiones en medio de la crisis Jean-Paul Delevoye presentó su dimisión para no debilitar la posición del Gobierno después de las críticas que ha recibido por un posible conflicto de intereses

Paula Rosas París Lunes, 16 de diciembre 2019, 16:44

El gobierno francés ha perdido a su negociador clave y principal arquitecto de la reforma de las pensiones en una semana clave para el conflicto que enfrenta al Ejecutivo con los sindicatos desde hace ya trece días. En plena víspera de la gran manifestación que reunirá mañana por primera vez en la calle a todos los principales sindicatos franceses, Jean-Paul Delevoye, alto comisario para la Pensiones, presentó su dimisión para no debilitar la posición del Gobierno después de las críticas que ha recibido por un posible conflicto de intereses.

Emmanuel Macron rescató de la jubilación en 2017 a este viejo zorro de la política, que había sido alcalde, diputado, senador y Mediador de la República, precisamente para dar forma y capitanear el proyecto faro de su mandato, la refundación del sistema de jubilación para crear un sistema universal por puntos. Apreciado por su capacidad de negociación, durante 18 meses Delevoye ha dirigido las concertaciones con sindicatos, patronal, ciudadanos y representantes públicos consiguiendo lo que parecía imposible hasta la fecha, convencer a una parte de las centrales sindicales de la necesidad de reunificar los 42 regímenes especiales existentes en Francia.

Su renuncia no tiene que ver con el proyecto de las pensiones en sí, sino con la transparencia que se espera de un cargo sensible como el suyo, como ha reconocido el propio Delevoye en un comunicado en el que señala que su error es «de una insensatez culpable» y mantenerse en el cargo solo serviría para «debilitar» un proyecto «que es esencial para Francia». Su papel ha sido cuestionado desde los medios de comunicación franceses y la oposición después de que se desvelara la semana pasada que no había incluido en su declaración de intereses los puestos que ocupaba hasta en 13 instituciones diferentes, entre ellos uno –sin remuneración– en un instituto de formación del sector de los seguros.

«Monsieur Pensiones», como le llamaba la prensa francesa, será reemplazado lo más rápidamente posible, aseguran desde el Gobierno, donde han apoyado a Delevoye hasta el final. Su renuncia llega, además, en el peor momento. El pulso entre el Ejecutivo y los sindicatos entra en el momento de la verdad este fin de semana, cuando empiezan las vacaciones escolares y miles de franceses planean –o planeaban– desplazarse para pasar las fiestas de Navidad en familia. Si la férrea huelga de transportes, que mantiene semiparalizado el sistema ferroviario francés y los transportes públicos de París, se prolonga durante las fiestas, muchos verán sus planes frustrados.

Mientras que la CGT se mantiene firme en su exigencia de que el Gobierno retire por completo el proyecto, y para ello aseguran que no les temblará el pulso al prolongar los paros durante la Navidad, el secretario general de la reformista CFDT ha pedido a los ferroviarios una «tregua» durante las vacaciones. Ambas centrales marcharán hoy por las calles del país, aunque con exigencias diferentes. La CFDT pide la retirada de una de las medidas del proyecto de reforma de las pensiones, que retrasa de manera efectiva la edad de jubilación hasta los 64 años, «un profundo error en términos de justicia social y también un error político si (el Gobierno) persiste», ha dicho Berger.