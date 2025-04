Darío Menor Roma Jueves, 2 de julio 2020, 15:02 Comenta Compartir

«Los inmigrantes amenazan con arrojarse al mar». Es la advertencia que lanzó este jueves la ONG Sos Mediterranee, que opera el barco humanitario 'Ocean Viking' en el Canal de Sicilia para rescatar a los desplazados que zarpan desde las costas del norte de África para intentar llegar a Europa. La nave lleva a bordo a 180 extranjeros, a los que socorrió en cuatro operaciones diferentes durante la última semana. «Algunos de estos supervivientes llevan en condiciones precarias en el mar desde hace más de ocho días. La situación es inaceptable», comentó Frédéric Penard, director de operaciones de esta organización humanitaria promovida por asociaciones de Italia, Alemania, Francia y Suiza.

Penard aseguró que la ONG ha realizado cinco peticiones a las autoridades marítimas italianas y maltesas para que indicaran un puerto seguro en el que desembarcar a los inmigrantes. Hasta el momento sólo ha recibido dos respuestas negativas. «Nos han dejado de nuevo en el limbo», lamentó el responsable de esta organización, que ya afrontó situaciones similares en el pasado. Hace dos años la nave 'Aquarius', antecesora de la 'Ocean Viking', acabó desembarcando a los más de 600 inmigrantes y refugiados que llevaba a bordo en Valencia después de que Italia y Malta se negaran a permitir el uso de sus puertos.

La ONG se preguntó por qué no se cumple el acuerdo firmado en La Valeta en septiembre de 2019 por el que Alemania, Francia, Italia y Malta se comprometían a distribuir a las personas socorridas en el Mediterráneo central. Penard pidió a los países miembros de la UE que no olviden que los inmigrantes siguen huyendo de Libia en embarcaciones inseguras pese a la crisis sanitaria que el coronavirus ha provocado en Europa. «El apoyo de los Estados miembros de la UE marcó una diferencia en el pasado. No debe detenerse ahora», pidió el responsable de la ONG, invitando a no olvidarse de lo acordado en Malta el año pasado.

La 'Ocean Viking', que permanece frente a la isla italiana de Lampedusa a la espera de saber dónde podrá desembarcar a los desplazados, no es la única nave humanitaria que opera en el Mediterráneo central. También se encuentra en la zona el buque 'Mare Jonio', fletado por la ONG italiana Mediterranea Saving Humans. Este barco rescató a 43 inmigrantes que pudieron bajar a tierra el miércoles en el puerto de Augusta, al sur de Sicilia. Ocho de ellos han dado positivo por coronavirus, lo que obligó a poner en cuarentena a toda la tripulación y al resto de los extranjeros.

El contagio se habría producido en los campos de detención libios donde son recluidos los inmigrantes a la espera de su oportunidad para cruzar el Mediterráneo. Las condiciones de vida en estos campamentos son terribles, con continuas torturas y maltratos, según denuncian los supervivientes. Las aglomeraciones son además habituales y las medidas para evitar los contagios, inexistentes, por lo que pueden convertirse en «un foco sin precedentes» para transmitir la Covid-19, advirtió la ONG. El pasado 24 de junio las autoridades italianas informaron que se habían registrado varios casos positivos de coronavirus en un grupo de inmigrantes rescatados en los días anteriores en el Canal de Sicilia.