'Mayday': el grito desesperado de May Theresa May, en una pantalla de televisión de la Bolsa de Londres. / Reuters La prensa británica ataca sin piedad a la primera ministra por suspender ayer la votación del Parlamento ÁLVARO SOTO Enviado especial a Londres (Reino Unido) Martes, 11 diciembre 2018, 11:48

Es muy probable que, cuando se ha levantado esta mañana, a Theresa May le pitaran los oídos. Y al coger los periódicos se habrá dado cuenta de por qué. No hay diario, conservador o progresista, 'probrexit' o 'antibrexit', que antes la apoyara o que la rechazara, que no le zurre este martes a la primera ministra británica.

'Humillación', 'vergüenza' y 'caos' son algunas de las palabras más utilizadas por la prensa británica para explicar qué sucedió este lunes, después de que May decidiera aplazar la votación del Parlamento, a sabiendas de que le esperaba una derrota sin paliativos, y anunciara que se vuelve a Bruselas a renegociar un acuerdo que los 27 ya le han dicho que no se va a tocar.

'May, desesperada, revela su plan B: comprar tiempo', titula 'The Guardian'. «Ha sido humillada por sus propios diputados y piensa que puede seguir luchando un día más, pero en realidad, es un zombi político», asegura en su editorial el diario, de tendencia izquierdista.

Y eso desde la oposición, porque desde sus propias filas, no se quedan atrás. El 'Daily Telegraph' lleva a su portada un juego de palabras que ironiza sobre la falta de solidez de May frente Al ejemplo de Margaret Thatcher y lo remata con un artículo de una de sus columnistas de cabecera, Allison Pearson, titulado: 'Nunca me he sentido tan avergonzada de ser conservadora'. «Dios mío, ¿pero qué demonios de 'brexit' es esto»?, se pregunta Pearson. El 'Times', por su parte, admite que la primera ministra vuelve a Bruselas «a rogar la ayuda de la Unión Europea»

Como siempre, los diarios sensacionalistas son los más ingeniosos y, probablemente, los que menos van a atinar en sus previsiones. 'Brexmas' ('Brexit' en Navidad) es el que eligen varios de ellos. 'Brexmas Turkey' (pavo de Navidad), titula el eurófobo 'The Sun', para anunciar que antes del 25 de diciembre todo estará solucionado y Reino Unido tendrá las puertas abiertas para abandonar la Unión Europea.

Pero quizá es 'The Scotsman', el periódico escocés, el que mejor resuma la desesperación de ayer de la primera ministra británica. 'Mayday'. Que puede ser un grito de ayuda o también un sálvese quien pueda.