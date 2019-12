Los grandes protagonistas de las elecciones en Reino Unido Boris Johnson, Jeremy Corbyn, Jo Swinson y Nicola Sturgeon. / Agencias Los principales líderes políticos se juegan su futuro al frente de sus partidos en unos comicios cruciales para los británicos ANDER AZPIROZ Madrid Jueves, 12 diciembre 2019, 12:43

Los cuatro principales líderes políticos se juegan buena parte de su futuro en estas elecciones. Un mal resultado podría apear a cada uno de ellos del liderazgo de sus partidos.

Partido Conservador Boris Johnson

El primer ministro 'tory' necesita la mayoría absoluta para conservar un puesto con el que ha soñado desde que era adolescente, y que para conseguirlo no ha dudado en maniobrar en las sombras contra los miembros de su propio partido, como hizo con su antecesora Theresa May. La campaña de Johnson (Nueva York, 1964) ha sido de lo más discreta, una decisión de sus asesores dada la abultada victoria que le han pronosticado los sondeos desde la convocatoria electoral. No obstante, pese a este perfil bajo,el imprevisible primer ministro no ha estado exento de polémicas. Se ha negado a ser entrevistado por Andrew Neil, uno de los principales presentadores de la BBC al que se reconoce una especial dureza en sus cara a cara con los políticos. Este miércoles, Johnson llegó a esconderse en una cámara frigorífica para esquivar a los periodistas que le han seguido en campaña. Su baza para ganar las elecciones es la de culminar un 'brexit' que ha monopolizado la política británica desde el referéndum de 2016. El problema para el primer ministro es que, si no obtiene los escaños suficientes en la Cámara de los Comunes para sacar adelante su acuerdo con la Unión Europea, muchos en el Partido Conservador, tanto euroescépticos como proeuropeos, le exigirán responsabilidades.

Partido Laborista Jeremy Corbyn

Todo apunta a que ésta será la última oportunidad para uno de los líderes más a la izquierda que ha tenido a lo largo de su dilatada historia el laborismo británico, partido equivalente a los socialistas europeos. Corbyn (Chippenham, 1949). Dio la sorpresa al hacerse con las riendas de su partido en 2015, cuando nadie apostó porque este veterano rebelde pudiera superar a los candidatos centristas próximos al ex primer ministro Tony Blair. Desde entonces, el líder de la oposición se ha enfrentado a un sinfín de rebeliones internas que ha superado siempre gracias al apoyo de las bases laboristas. Se presenta a estas elecciones con unprograma que supera la calificación de progresista y que contempla nacionalizaciones y subidas de impuestos para los más ricos. Su problema es que muchas de sus radicales medidas pueden ahuyentar al electorado más moderado. Su otro talón de Aquiles es el 'brexit', ante el que siempre ha mantenido una posición ambigua. En su caso el recelo no se basa, como con los euroescépticos, en temer la cesión de soberanía a Bruselas, sino que considera a la Unión Europea una organización al servicio de los poderosos y no de los trabajadores. Aún así, el Partido Laborista se ha comprometido a convocar una segunda consulta sobre el 'brexit'. Corbyn ha ido siempre muy rezagado en las encuestas, pero también le ocurrió en 2017 y al final se quedó a apenas 2,4 puntos de Theresa May.

Liberal Demócratas Jo Swinson

Swinson (Glasgow, 1980) es la candidata del partido más proeuropeo. Los liberales Demócratas han abanderado la permanencia en la UE frente a la firmeza de los Conservadores en abandonarla y la tibieza de los laboristas. No obstante, y pese a que casi la mitad de los británicos apoyaron en 2016 mantenerse dentro del club comunitario, la formación centrista y su líder no han sabido capitalizar este voto, al menos según lo que señalan las encuestas. Swinson, muy aplaudida antes del comienzo de la campaña, ha visto como su imagen de dirigente joven y enérgica se ha apagado conforme se ha acercado la cita con las urnas. Los Liberales Demócratas se ven lastrados por dos enormes losas. La primera de ellas es el sistema electoral, según el cual el ganador en cada una de las 650 circunscripciones se lleva el único escaño en juego, sin que haya recompensa alguna para los demás, que ven como sus votos se van a la papelera. La segunda es la alianza que Nick Clegg firmó con los conservadores de David Cameron en 2010. Fue una legislatura de severos recortes que los de votantes de centro progresista aún recuerdan a los Liberales Demócratas y que podría pagar muy caro su ahora candidata.

Partido Nacional Escocés Nicola Sturgeon

La ministra principal de Escocia afronta las elecciones con dos objetivos: recuperar la plena hegemonía electoral en su territorio -en 2015 su partido consiguió 56 de los 59 escaños en juego- y obtener un resultado que le permita ser crucial en la formación del nuevo Gobierno, lo que pasa porque el Partido Conservador no alcance la mayoría absoluta y Jeremy Corbyn reclame su ayuda para convertirse en primer ministro en detrimento de Boris Johnson. Pero el deseo último de Sturgeon (Irvine, 1970) es forzar un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia, algo que le resultaría más sencillo con el Partido Laborista atado de pies y manos. De consumarse el 'brexit', la ministra principal exigirá aún así la consulta bajo el argumento de que Escocia votó en 2016 de forma mayoritaria a favor de la permanencia en la UE. El problema para Sturgeon es que el apoyo al independentismo ha perdido fuelle con respecto al referéndum que ya perdieron los secesionistas en 2014.