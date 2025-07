Zohran Mamdani, el elefante en la cacharrería

Gerardo Elorriaga Sábado, 12 de julio 2025, 18:00 Comenta Compartir

Nadie lo vio venir. No parecía factible que un recién llegado con un perfil tan 'sui generis' venciera al ex gobernador Andres Cuomo, un peso ... pesado de las filas demócratas. La victoria de Zohran Mamdani en las primarias del partido en Nueva York ha sido una sorpresa. ¿Quién, con cierto sentido común, podría imaginar su triunfo? El candidato de la oposición a la alcaldía de la metrópoli reúne algunas de las, aparentemente, peores credenciales posibles. Joven, musulmán, propalestino y socialista, no parecía un caballo ganador, sino un elefante irrumpiendo en una cacharrería. Pero, no sólo no ha destrozado la vajilla, sino que ha logrado convertirse en la figura emergente en el seno de una formación que, hasta la fecha, no ha reaccionado con brío a la derrota electoral frente a Donald Trump.

Los estereotipos no se cumplen en el caso de este individuo, que sólo goza de la ciudadanía estadounidense desde 2018. No se trata del vástago de una familia de inmigrantes enriquecidos, dotado de contactos en el 'establishment'. El candidato nació hace 33 años en Uganda y sus progenitores, de origen indio, no son millonarios y proceden del ámbito académico y la cultura. Ambos gozan de proyección pública. Mahmood Mamdani es un reputado autor y politólogo, profesor en la Universidad de Columbia, que estuvo radicado en el país africano, aunque su origen es indio gujaratí. Mira Nair, la madre, también proviene del subcontinente, tiene raíces punjabíes y profesa la fe hindú. Es aún más conocida ya que ha desarrollado una carrera como directora de cine. 'Mississipi Masala', su película más famosa, relata una historia de amor interracial. La conexión con el continente negro es amplia y diversa. Durante su niñez, el político vivió en Sudáfrica, y luego se trasladó a Nueva York con sus padres. Allí obtuvo la licenciatura universitaria en Estudios Africanos. Pero sus intereses profesionales se han alejado de esta formación académica y demuestran, una vez más, que los tópicos no le definen. Zohran ha ejercido como asesor de vivienda para víctimas de ejecuciones hipotecarias, sobre todo residentes no blancos del barrio de Queens, una experiencia que ha marcado su programa, pivotado sobre las grandes dificultades para acceder a un hogar en la ciudad. Su pasión por el hip-hop resulta aún más singular. El político es compositor y productor musical, supervisó la banda sonora de 'Queen of Katwe', el último film de su madre, e, incluso, en 2019 editó 'Nani', un single bajo el alias de Mr. Cardamom. En el videoclip del tema, muy divertido, canta y baila en una 'foodtruck'. La llegada a la Asamblea Estatal neoyorquina tuvo lugar poco después de esta incursión en la música, un proyecto que careció de continuidad. Ese mismo año se unió a los Demócratas Socialistas de América (DSA), una entidad de amplio espectro ideológico, desde la socialdemocracia al trotskismo, y que no ha llegado a conformarse como el tercer partido de relevancia nacional. Su plataforma política habitual ha sido la del Demócrata, aunque no descartan la constitución en una entidad propia. El desembarco en la política fue exitoso y ha gozado de dos reelecciones hasta la fecha. La fe islámica también se antoja un contrapeso a sus ambiciones, aunque ha huido de adscripciones religiosas. En cualquier caso, no sería el primer musulmán en alcanzar un hito semejante. El anglopakistaní Sadiq Khan se hizo con las llaves de Londres, conserva el cargo y se ha convertido en uno de los grandes activos del laborismo británico. Mamdani es chiita y está casado con Rama Duwaji, una ilustradora tejana de origen sirio a la que conoció a través de una aplicación de citas. Los dos comparten el mismo espíritu reivindicativo con causas como la destrucción de Gaza o el drama humanitario de Sudán. Antes de iniciar su propia carrera política, fue jefe de campaña de Khader Al Yateem, un político y pastor luterano de origen palestino. El político ha llegado a declarar que entregaría a Benjamín Netanyahu al Tribunal Penal Internacional si pisara la urbe. El peso del voluntariado Pero la política internacional no es la gran baza. Cuando la Casa Blanca proclama su reto de recuperar la condición de superpotencia que dicta las reglas del juego, el planteamiento de Mamdani destaca por el enfoque en las clases más depauperadas. La capital del mundo 'de facto', el escaparate del cosmopolitismo y la opulencia, alberga a tres millones de pobres, el 23% de la población total. La construcción de viviendas sociales, la gratuidad del transporte o la apertura de tiendas públicas en las que se ofrezcan comestibles a precios subsidiados, son algunos de los principales puntos de su propuesta, que también contempla una fiscalidad progresiva. Los enemigos del joven no se circunscriben al bando republicano. Para Trump es un 'lunático comunista', apreciación que también se infiere de las críticas vertidas por medios de comunicación liberales como 'New York Times' o 'The Atlantic' que han incidido tanto en su escasa trayectoria como en la distancia entre sus postulados y las posibilidades presupuestarias de la Gran Manzana. Algunos portavoces del Partido Demócrata, escorados hacia el centro y la derecha, también han utilizado similares argumentos para denigrarlo. El haber, no obstante, abunda en nombres conocidos que han manifestado su apoyo expreso. La candidatura de Mamdani goza del favor de Alexandra Ocasio-Cortez, otra bestia negra de Trump y, asimismo, miembro de la DSA, e, incluso, de la confianza del senador Bernie Sanders, todo un verso suelto de la política estadounidense, capaz de proclamarse socialista, llegar a las instituciones y gozar de gran crédito popular. La candidatura posee una amplia base de voluntarios y donantes, otra clave del éxito, y su atractivo ha llegado hasta Hollywood. Entre sus benefactores figuran la cantante Lorde y las actrices Emily Ratajkowski, que ha pedido el voto de los jóvenes, y Cynthia Nixon, una de las protagonistas de 'Sexo en Nueva York'. Tal vez, este significativo espaldarazo sea premonitorio y se convierta en el próximo regidor de la ciudad más cara del país, quizá la antesala de otros propósitos aún más ambiciosos.

