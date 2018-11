Lotería de Navidad: Precauciones a tomar si te toca un premio Dos hombres celebran un quinto premio. / E.C. Hay que ser tan precabido con el décimo como con los pasos que se dan tras saberse premiado CARLA COALLA Viernes, 30 noviembre 2018, 19:23

«No te vuelvas loco». Esa frase tan simple y tan repetida a lo largo de la historia es también el primer consejo que las autoridades dan a todos los usuarios que resulten premiados en el Sorteo Extraodinario de la Lotería de Navidad, pues recuerdan que son muchos los ganadores de la lotería (o de otros grandes premios) que acaban arruinados. Esto sucede porque la noticia les hace perder el control del verdadero capital con el que cuentan y, en buena parte de los casos, gastan más de lo que ingresan. Por ello, las autoridades aconsejan gestionar la noticia de forma razonada.

Otro de los consejos que nos plantean es no pregonar la noticia a los cuatro vientos, elegir bien a las personas a las que se confía la información y, en caso de revelar que nos ha tocado la Lotería de Navidad, no decir cuál ha sido exactamente la cantidad con la que hemos sido agraciados. Esto va unido al hecho de no cobrar el décimo en tu entidad más cercana, sino acudir a otra en la que no nos conozcan para poder conservar el anonimato.

Las autoridades también aconsejan ponerse en manos de expertos a la hora de gestionar un posible premio Gordo de la 'Lotería de Navidad', para que la administración resulte sensata y beneficiosa. Por lo tanto, no es conveniente dejar el trabajo a la primera de cambio, sino reflexionar y tomarse un tiempo para pensar en el pasado, en el presente y en el futuro.