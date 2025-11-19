La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 La vidente, antes Maestro Joao, se ha lanzado tanto con los cinco números del premio grande como con las terminaciones del segundo, tercero y de uno de los dos cuartos

N. V. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:16

A falta de apenas un mes para que los niños de San Ildefonso canten los números más esperados del año, la ilusión por la Lotería de Navidad se dispara. Entre supersticiones, rituales y cábalas, Benita Joao —antes conocido como Maestro Joao— ha vuelto a poner sobre la mesa su predicción en el programa 'Anda Ya' de Los 40, desvelando cuál cree que será el número ganador del Gordo 2025.

Con su habitual desparpajo, Benita no se ha limitado a hablar del primer premio. En antena adelantó que la terminación del cuarto premio será el 56, la del tercero el 35 y la del segundo el 88. Pero la gran revelación llegó cuando aseguró que el 53.068 será el número que se lleve los cuatro millones de euros del Gordo. Una predicción que, como cada año, despierta tanto expectación como escepticismo entre los oyentes.

La vidente recordó que todavía es posible encontrar ese número en algunas administraciones de Madrid, lo que ha provocado un pequeño revuelo entre los seguidores que confían en sus intuiciones. Aunque la probabilidad de acertar es de una entre 100.000, las predicciones de Benita se han convertido en un clásico de estas fechas, alimentando la ilusión de quienes buscan un pellizco de suerte en Navidad.

Con el sorteo fijado para el 22 de diciembre, las ventas de décimos ya están en plena efervescencia y las calles comienzan a llenarse de luces y olor a castañas asadas.