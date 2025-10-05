¿Tu gato confía en ti? Responde a cinco preguntas para comprobarlo
Cinco indicios de que tu felino se siente cómodo y seguro contigo
P. Álvarez
Gijón
Domingo, 5 de octubre 2025, 11:15
Los gatos son seres herméticos. Su indiferencia a veces nos hace dudar de si nos quieren de verdad nos quieren o si solo nos dan mimos para conquistar nuestros corazones y que les demos la latita de comida húmeda diaria. Sin embargo, hay algunos indicios que revelan si realmente nuestro 'michi' nos aprecia, si se siente cómodo con nuestra presencia. Contesta a las siguientes preguntas si quieres comprobar tu suerte.