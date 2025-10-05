El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La huella de tu mascota

¿Tu gato confía en ti? Responde a cinco preguntas para comprobarlo

Cinco indicios de que tu felino se siente cómodo y seguro contigo

P. Álvarez

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:15

Los gatos son seres herméticos. Su indiferencia a veces nos hace dudar de si nos quieren de verdad nos quieren o si solo nos dan mimos para conquistar nuestros corazones y que les demos la latita de comida húmeda diaria. Sin embargo, hay algunos indicios que revelan si realmente nuestro 'michi' nos aprecia, si se siente cómodo con nuestra presencia. Contesta a las siguientes preguntas si quieres comprobar tu suerte.

1 de 5

¿Parpadea lentamente cuando te mira?

2 de 5

¿Te da golpes con la cabeza...

y se autoacaricia con tu pierna?

3 de 5

¿Te amasa?

Es decir, te masajea con sus las patas delanteras

4 de 5

¿Duerme contigo?

O muy cerca de ti

5 de 5

¿Se pone panza arriba?

