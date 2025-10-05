¿Tu gato confía en ti? Responde a cinco preguntas para comprobarlo

La tripa es una de las zonas más sensibles de los gatos y por eso siempre tienden a protegerla. Así que si tu mascota se tumba boca arriba cuando estás presente y no esconde su pancita, estás de enhorabuena. Eso sí, aunque sea muy tentador acariciarle la barriga, ve con tiento para evitar que pierda la confianza porque, como hemos dicho, es una de las zonas más delicadas de los felinos.