La ansiedad de la autonomía Leapmotor, la marca de vehículos eléctricos de origen chino e integrada dentro del grupo Stellantis, se posiciona como una de las marcas más relevantes en el segmento de vehículos eléctricos en España

El nuevo Leapmotor C10 REEV representa una propuesta innovadora en el segmento D-SUV, por su diseño, amplio espacio interior y eficiencia energética. También en lo que se refiere a estándares de seguridad y experiencia de conducción gracias a las tecnologías agrupadas en el sistema Leap Pilot, que alberga 17 funciones de ayuda a la conducción tan avanzadas como el frenado de emergencia automático, el asistente de mantenimiento de carril, la detección de ángulo muerto o el control de crucero adaptativo. Un arsenal tecnológico que ha logrado para este SUV la calificación de cinco estrellas por parte del organismo de pruebas de seguridad EuroNCAP. El precio del nuevo Leap C10 parte desde los 26.800 euros, incluyendo el descuento de 7.000 euros del Plan Moves.

En lo que se refiere a la seguridad pasiva, Leap Pilot cuenta con un completo sistema de airbags, que incluye airbags frontales y laterales y de techo. El programa electrónico de estabilidad (ESP) es otra característica clave que ayuda a los conductores a mantener el control en condiciones adversas, trabajando en sinergia con el ABS y el control de tracción. Además, el C10 incluye un sistema de control de presión de neumáticos, que alerta a los conductores sobre cambios anormales, evitando accidentes por neumáticos desinflados o dañados. Para complementar estas características, el vehículo también cuenta con faros LED de alta luminosidad que garantizan una visibilidad excepcional en cualquier circunstancia. Los sensores de aparcamiento delanteros y traseros, unidos a una cámara de 360 grados, facilitan la maniobrabilidad en espacios reducidos y reducen el riesgo de colisiones a baja velocidad.

El Leap C10 está construido sobre una estructura de alta resistencia diseñada para absorber y dispersar eficazmente la energía en caso de colisión gracias a la tecnología cell to chasis. Se ha prestado especial atención a los materiales del chasis y la carrocería, garantizando una máxima protección sin comprometer la eficiencia ni las prestaciones. El nuevo C10 Range-Extended EV (autonomía extendida) ofrece las prestaciones de un vehículo eléctrico con una autonomía total de más de 970 kilómetros. La agilidad eléctrica y la experiencia de conducción, combinadas con una autonomía prácticamente ilimitada y tiempos de repostaje rápidos, hacen que el nuevo Leap C10 sea la elección adecuada para aquellos conductores que a menudo conducen largas distancias y también quieren disfrutar de los beneficios y el respeto al medio ambiente de la propulsión eléctrica.

La tecnología Range-Extended EV de Leap ofrece lo mejor de ambos mundos: una verdadera conducción eléctrica con una solución práctica y eficiente para ampliar la autonomía. Los vehículos eléctricos de autonomía extendida han tenido tanto éxito porque abordan las necesidades reales de los clientes y no solo el cumplimiento normativo. Los vehículos REEV se derivan de las plataformas de los vehículos eléctricos. Esta diferencia fundamental significa que en comparación con los vehículos eléctricos ofrecen una mayor autonomía, utilizan la infraestructura de repostaje existente y permiten un repostaje más rápido.

En comparación con los híbridos enchufables PHEV tradicionales los vehículos eléctricos de autonomía extendida proporcionan una batería más grande para una conducción eléctrica prolongada, una experiencia completa de vehículo eléctrico con carga directa de corriente continua CC, una arquitectura electrónica más avanzada e inteligente y un motor extensor de autonomía más eficiente. La tecnología de extensor de rango elimina la ansiedad por la autonomía, lo que permite un alcance total de más de 970 kilómetros. Con unas emisiones de CO2 de solo 10 gramos por kilómetro, el C10 Range-Extended combina sostenibilidad con practicidad. El Leapmotor C10 EV está equipado con un motor eléctrico y un motor de gasolina de 1,5 litros de cilindrada, para conseguir una potencia combinada de 215 caballos. La batería de 28,4 kWh proporciona una autonomía eléctrica de 145 km, mientras que la autonomía total llega hasta casi 1.000 km.

Con un consumo de gasolina de solo 0,4 litros/100 km en modo combinado y unas emisiones de CO2 de 10 g/km, el C10 REEV reduce significativamente las emisiones y el consumo de combustible en comparación con los vehículos de gasolina tradicionales, lo que lo convierte en una opción ecológica y lógica. El extensor de rango funciona principalmente como un vehículo eléctrico, con el motor eléctrico impulsando las ruedas. Cuando la carga de la batería se agota, el motor de gasolina se enciende para generar electricidad, recargando la batería y ampliando la autonomía. Este sistema permite al Leap C10 ofrecer la experiencia de conducción suave y silenciosa de un vehículo eléctrico, al mismo tiempo que proporciona la flexibilidad de un motor de gasolina tradicional para viajes más largos.

Esta tecnología permite a los usuarios elegir entre tres modos de carga: corriente continua (CC) y corriente alterna (CA) y generador a través del combustible a bordo. Esta flexibilidad permite el uso de energía eléctrica de la red o energía eléctrica generada a bordo gracias al motor de combustión de gasolina de 1,5 litros. El C10 EV de autonomía extendida ofrece carga rápida de corriente continua de hasta 65 kW, lo que permite recargas rápidas para viajar sin problemas. Con carga rápida de CC, el C10 EV de autonomía extendida puede recuperar la mitad de su autonomía eléctrica en tan solo 18 minutos. Los conductores pueden seleccionar su «modo de energía» preferido a través de los comandos rápidos de la pantalla principal, optimizando el rendimiento del vehículo en función de sus necesidades. Los modos disponibles incluyen opciones para priorizar la conducción eléctrica o mejorar la potencia de salida según sea necesario.

Ficha técnica LEAP C10 REEV

Potencia: 215 caballos

Tracción: Trasera

Velocidad: 170 kms/hora

0 a 100: 7,5 segundos

Etiqueta DGT: CERO

Maletero: 435 litros

Largo: 4,74 m. Ancho: 1,90 m. Alto: 1,68 m.

Precio: desde 26.800 euros

