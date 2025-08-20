Audi Q6 e-tron viajar en eléctrico con amplía autonomía

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Gracias a su autonomía eléctrica de hasta 654 km, los avanzados sistemas de asistencia al conductor y la suspensión neumática adaptativa, incluso los largos tramos de autopista se pueden recorrer sin necesidad de parar a recargar con frecuencia. Esto hace que el Audi Q6 Sportback e-tron sea ideal para afrontar viajes por carretera.

Con 511 litros de volumen de maletero, ampliables hasta 1.373 litros abatiendo los asientos traseros, el Q6 Sportback e-tron ofrece un amplio espacio para el equipaje, el material deportivo o el equipo de acampada. El espacio adicional de 64 litros bajo el capó delantero es perfecto para bolsas de viaje más pequeñas que deben estar fácilmente accesibles. Su elevada capacidad de remolque, de hasta 2.400 kg, convierte al Q6 Sportback e-tron en un excelente vehículo para remolcar caravanas y barcos.

La avanzada tecnología de carga también resulta especialmente beneficiosa para los viajeros. En las estaciones de carga rápida se pueden recuperar hasta 265 km de autonomía en solo diez minutos. Una carga de 21 minutos, el tiempo necesario en condiciones ideales para pasar del 10% al 80% de capacidad de la batería, hace que las pausas durante el viaje sean rápidas y cómodas. Durante las sesiones de carga cortas el coche permanece climatizado, lo que lo convierte en un lugar en el que poder relajarse durante la espera cuando hace calor.

La climatización del vehículo tiene un impacto mínimo en la autonomía durante la conducción. La suspensión neumática adaptativa con control de la amortiguación mejora el confort en los viajes, ya que se adapta automáticamente a la carga y garantiza una altura y un funcionamiento óptimo de la suspensión en todo momento. Esto contribuye a una experiencia de conducción suave y sin fatiga, ideal para largas distancias, incluso en carreteras en mal estado. Con la plataforma de juegos AirConsole se puede disponer de juegos interactivos.