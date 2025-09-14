El importante recordatorio de la DGT para evitar multas de hasta 500 euros Incumplir las indicaciones de seguridad no solo es peligroso sino que también resta puntos

Es de primero de autoescuela, pero a algunos conductores se les olvida. Circular por las rotondas puede llegar a ser muy peligroso si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad más básicas, como respetar la prioridad. Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido un recordatorio a través de las redes sociales.

«Las infracciones de las normas de prioridad son las más frecuentes en las glorietas», destacan desde Tráfico. Y aunque parezca muy evidente, es importante tener muy presente siempre que al acceder a una rotonda los conductores que circulan dentro tienen prioridad. Incumplir esta norma no solo es peligroso, sino que puede acarrear una sanción de cuatro puntos y 200 euros.

Las infracciones de las normas de #prioridad son las ➕ frecuentes en las #glorietas ➡️ Al acceder a una, los 🚗 que circulan dentro tienen prioridad. Además, hay que abandonar la glorieta por el carril exterior. Hacerlo desde un carril interior es muy peligroso. #ConducirMejor pic.twitter.com/Ow6nGGAWYx — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 14, 2025

Pero hay una infracción más grave. Se trata de abandonar la rotonda directamente desde el carril interior. Este hecho se considera conducción temeraria y está sancionado con 500 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir. «Hay que abandonar la glorieta por el carril exterior. Hacerlo desde un carril interior es muy peligroso», zanja la DGT.