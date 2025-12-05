Estos son los coches enchufables con más exito en España

A. Noguerol Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:55

Las matriculaciones de vehículos electrificados (100% eléctricos + híbridos enchufables) de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 103,1% en noviembre, hasta alcanzar las 24.418 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM).

De esta forma, el mercado de la movilidad eléctrica acumula un total de 228.127 unidades, lo que supone un 95,9% más.

Híbridos Enchufables al alza

Y en particular el mercado de vehículos híbridos enchufables (PHEV) en España ha mostrado un notable dinamismo en noviembre, con el modelo BYD Seal U de la marca china BYD como el más vendido del mes.

Los datos de AEDIVE y GANVAM muestran que los vehículos híbridos enchufables registraron un incremento del 152,1% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 12.521 unidades. En el acumulado, aumentan un 119,2%, con un total de 116.628 unidades hasta noviembre.

De esta forma, el 22,8% de las 94.124 matriculaciones de turismos registradas durante el pasado mes de noviembre correspondieron a modelos electrificados (puros + híbridos enchufables).

El BYD Seal U, un modelo del segmento D, lideró el ranking con 850 unidades comercializadas en noviembre, con una cuota del 7,08 por ciento en este tipo de vehículos y más que duplicando sus ventas interanuales.

Ampliar BYS Seal U F. P.

Le siguió de cerca el Ford Kuga, que repitió en la segunda posición con 743 matriculaciones, alcanzando un 6,19 por ciento de cuota. Este registro supuso multiplicar por más de seis las unidades vendidas por Ford en noviembre del año anterior.

Ampliar Ford Kuga F. P.

El tercer puesto fue para el MG HS PHEV de la marca china MG, con 734 modelos vendidos y un 6,12 por ciento de cuota. El top 10 de modelos enchufables más demandados en noviembre se completó con el Mercedes Clase GLC (701 entregas), el Omoda 9 (562 ventas), el Jaecoo 7 (560 unidades), el Hyundai Tucson (557 operaciones), el Cupra Formentor (455 ventas), el Toyota C-HR (453 registros) y el Volkswagen Tiguan (416 matriculaciones).

El Cupra Formentor fue el único modelo fabricado en España en la lista, con un aumento interanual del 169,23 por ciento.

Ampliar Cupra Formentor F. P.

En el acumulado de ventas de híbridos enchufables entre enero y noviembre, el BYD Seal U DM-i se mantiene como líder con 8.394 unidades, lo que representa un crecimiento exponencial del 685,96 por ciento. El segundo lugar es ocupado por el Toyota C-HR, que lleva registradas 7.814 matriculaciones (con un crecimiento interanual del 333 por ciento), y en tercer lugar se acomoda el MG HS PHEV con 7.623 entregas (un aumento del 565 por ciento).

El buen comportamiento del Ford Kuga le permite asentarse en el cuarto puesto del acumulado, con 6.408 ventas (un crecimiento del 96 por ciento).

La lista de los diez modelos enchufables más vendidos en el acumulado se completa con el Mercedes Clase GLC (5.779 matriculaciones), el Jaecoo 7 (5.489 ventas), el Toyota RAV 4 (4.719 unidades), el Cupra Formentor (3.756 comercializaciones), el Hyundai Tucson (3.374 matriculaciones) y el Volkswagen Tiguan (3.160 ventas).