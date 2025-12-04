Estos son los coches más vendidos en España en 2025

A. Noguerol Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

El mercado español de turismos experimentó un notable crecimiento en 2025. Las ventas acumuladas hasta noviembre de 2025 alcanzaron 1.045.638 unidades, lo que representa un aumento del 14,7% respecto al mismo periodo del año anterior (2024), según las cifras facilitadas por las asociaciones de fabricantes y vendedores, pendientes de sumar las matriculaciones correspondientes al mes de diciembre.

Según los datos de matriculaciones de Anfac, Faconauto y Ganvam, la marca japonesa Toyota consolida su posición de liderazgo en el mercado español. Toyota también cerró el año 2024 como la marca más vendida en España con 95.614 unidades matriculadas.

Con 88.844 unidades registradas hasta noviembre de 2025, Toyota mantiene una sólida ventaja sobre sus principales competidores. En el acumulado del año, la firma japonesa suma un total de 88.844 unidades vendidas, seguida por Renault, con 75.003 unidades, y Volkswagen, con 69.505 unidades. El grupo de las cinco marcas más vendidas lo cierran Dacia, que adelanta a Seat con 60.755 ventas, y la marca española Seat, con 60.604 matriculaciones.

Dacia Sandero arrasa

El modelo Dacia Sandero ha vuelto a ser el protagonista de las ventas, repitiendo como el vehículo más vendido en España tanto en el mes de noviembre como en el acumulado del año.

En noviembre, el Dacia Sandero lideró el mercado con 3.575 matriculaciones. El podio mensual se completó con el Renault Clio (3.067 unidades) y el Peugeot 2008 (2.163 matriculaciones). Las cinco posiciones de noviembre las cerraron el Seat Ibiza (2.077 unidades), que escaló posiciones, y el Toyota Yaris Cross (1.964 unidades).

En el acumulado total del año, el Dacia Sandero se afianza en la primera posición con 35.824 unidades. Los modelos que completan el podio anual son el Renault Clio (23.247 unidades) y el MG ZS (22.231 comercializaciones).

El top 5 de los modelos más vendidos en el acumulado del año lo completan el Seat Ibiza (21.259 unidades) y el Toyota Corolla (19.707 unidades). Además, en el acumulado del año, la clasificación de las diez marcas más populares se completa con Hyundai (59.061 unidades), Kia (57.325 unidades), Peugeot (52.420 unidades), Mercedes (46.908 unidades) y MG (41.965 unidades).

En cuanto a las comparativas de crecimiento, aunque el dato de cierre de 2024 no se incluye en los resultados para los modelos, los datos disponibles indican que, a principios de 2025, el Dacia Sandero acumulaba unas 22.979 unidades (dato de un período parcial de 2024). El Dacia Sandero lidera el acumulado de 2025 con 35.824 unidades, una cifra que refleja un incremento significativo de más del 55 por ciento frente al registro parcial que se tenía en el ranking de modelos de principios de 2025.