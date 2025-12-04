La industria automovilística europea advierte que los objetivos de CO2 son inalcanzables

Patxi Fernández Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:41 Comenta Compartir

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha emitido una advertencia a la Comisión Europea sobre el peligro al que se enfrenta el sector, señalando que a pesar de la inversión de miles de millones de euros por parte de la industria y la oferta de más de 300 modelos electrificados, los objetivos de CO2 fijados para 2030 y 2035 ya «no son realistas».

En un artículo de opinión Sigrid de Vries Directora general de ACEA subraya el compromiso del sector con la electrificación que será el motor de la movilidad futura pero critica la falta de sincronización del ecosistema.

La industria denuncia que los gobiernos no han garantizado la inversión necesaria en infraestructura de recarga ni en mejoras de la red eléctrica y que los incentivos de mercado son inconsistentes. Según De Vries la clave no es abandonar la electrificación sino adoptar un enfoque «más inteligente y pragmático» que se ajuste a la realidad de la diversidad europea las necesidades de movilidad y la competitividad global.

La Asociación que agrupa a los principales fabricantes europeos, ACEA, ha presentado cinco recomendaciones principales para el «Paquete Automotriz de la Comisión Europea» que se espera para el 10 de diciembre y que representa una oportunidad crucial para corregir el curso.

Las cinco peticiones clave de la industria contemplan en primer lugar la necesidad de implantar un enfoque diferenciado por segmento pues ACEA insiste en la necesidad de aplicar un enfoque de «tres carriles» adaptado a coches, furgonetas y vehículos pesados ya que la transición hacia la electrificación y la neutralidad de emisiones netas avanza a ritmos distintos.

Esto implica un ajuste de los objetivos de reducción de CO2 para las furgonetas, que son esenciales para las pymes, y una revisión acelerada de la regulación de vehículos pesados (HDV).

En segundo lugar ACEA apuesta por un marco flexible y tecnológicamente abierto dado que la regulación actual se enfoca en la oferta de vehículos nuevos sin estimular la demanda real. El sector pide flexibilidades para evitar multas millonarias y que no se excluyan tecnologías que pueden operar con energías renovables como los híbridos enchufables (PHEV), los coches eléctricos con autonomía extendida, los combustibles sintéticos y el hidrógeno con pila de combustible.

Además se solicita compensar las emisiones residuales premiando a los fabricantes por reducir el CO2 en la cadena de suministro por ejemplo mediante el uso de acero o aluminio verde.

En tercer lugar piden un mayor impulso a la demanda ya que consideran que las decisiones de compra dependen del precio los costes de electricidad y la comodidad. Así, Sigrid de Vries explica que «la UE y los estados miembros deben priorizar los incentivos fiscales y no los mandatos vinculantes».

Se recomienda que las flotas corporativas actúen como motor de la demanda y que las autoridades públicas lideren con el ejemplo en sus licitaciones. Resolver las deficiencias en la infraestructura de carga y repostaje que crean una Europa de tres velocidades sigue siendo una barrera prioritaria.

En cuarto lugar se pide un enfoque cauteloso en el «made in Europe». La industria automovilística que genera 2,5 millones de empleos directos y representa más del 7,5% del PIB de la UE ya invierte masivamente en Europa pero la cadena de suministro es global y altamente compleja, según el punto de vista de los fabricantes.

Parta la Directora general de ACEA «cualquier requisito de contenido local debe introducirse de manera gradual con suficiente tiempo de implementación y respetando las reglas comerciales apoyándose en incentivos inteligentes y en la mejora de las bases de la competitividad como la energía asequible y los trabajadores cualificados».

Finalmente se solicita una simplificación regulatoria. ACEA apoya la simplificación general pero alerta sobre el centenar de actos legislativos previstos para los próximos cinco años. Piden una implementación más escalonada de la legislación como el aplazamiento solicitado para algunas partes de Euro 7 y apoyar el impulso para revivir la fabricación de vehículos pequeños y asequibles en Europa donde la simplificación regulatoria tendría el mayor impacto.

La Directora de ACEA concluye que el sector automovilístico es una piedra angular de la economía europea pero su liderazgo requiere más que ambición política. El Paquete Automotriz de la Comisión es por tanto un momento importante de la verdad para que la UE garantice el futuro competitivo de la industria.