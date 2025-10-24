El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los mercados de neumáticos han reflejado tendencias dispares F. P.

Michelin reduce sus previsiones ante la caída de ventas en 2025

A. Noguerol

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:29

Comenta

El Grupo Michelin ha anunciado una disminución del 4,4% en sus ventas consolidadas a finales de septiembre de 2025, hasta alcanzar los 19.300 millones de euros.

Este deterioro, particularmente acentuado en el tercer trimestre y vinculado a la región de América del Norte, ha provocado que la compañía revise a la baja sus perspectivas financieras para el ejercicio completo de 2025 y los objetivos a 2026.

La caída de ventas se produce en un contexto económico «más deteriorado de lo previsto», marcado por una intensificación de la competencia y una disminución en los mercados clave de neumáticos. Los volúmenes retrocedieron un 5,5% en el acumulado de los nueve meses, penalizados especialmente por la actividad de Camión.

Los mercados de neumáticos han reflejado tendencias dispares. En turismos y camionetas la demanda en equipos originales (OE) creció un 2%, impulsada por China, que compensó la fuerte caída en Europa y América del Norte. El mercado de reposición (RT) se mantuvo estable (+1%), pero se vio afectado por importantes flujos de importación de neumáticos low-cost, lo que generó un aumento de existencias.

En el apartado de camiones, los mercados de equipos originales retrocedieron un 4%, con una notable caída del 20% en América del Norte. El mercado de reposición avanzó un 4%, también impulsado por las importaciones de neumáticos del segmento budget, según el análisis de Michelin.

Para actividades de especialidades, se ha detectado crecimiento en Aviación y Minería, pero un fuerte descenso en equipos originales para los segmentos Agrícola y Construcción.

A nivel interno, el Grupo sufrió un impacto negativo del 2,3% por el efecto del tipo de cambio, debido principalmente a la depreciación del dólar estadounidense frente al euro. Aunque el efecto precio se mantiene favorable, se ha reducido sensiblemente ante la mayor competencia.

Ajuste en las finanzas

Ante este panorama, Michelin ha anunciado que recortaba sus previsiones para 2025 ante un peor desempeño en Norteamérica por los aranceles, con un beneficio operativo que se situaría entre 2.600 millones y 3.000 millones de euros, por debajo de su previsión anterior de más de 3.400 millones de euros.

Michelin también prevé que el flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones se sitúe entre 1.500 y 1.800 millones de euros, cuando anteriormente esperaba que fuera de más de 1.700 millones de euros.

