Casi 4 millones de coches en España superan los 250.000 kilómetros

Cerca de 4 millones de vehículos —un 15% del total— han recorrido más de 250.000 kilómetros. Esta cifra supera con creces la media nacional de 171.000 kilómetros y evidencia una dependencia económica de los coches más antiguos, así como la confianza de los usuarios en su durabilidad.

El dato forma parte del informe de Carfax, la compañía de historiales de vehículos, un trabajo que pone de manifiesto la longevidad y el intenso uso del parque automovilístico en España.

Los vehículos con este elevado kilometraje también presentan una antigüedad media de 20 años, cinco años más que la media del parque móvil español. Estos modelos, que en promedio han recorrido unos 326.000 kilómetros, demuestran cómo muchos conductores prefieren mantener sus vehículos operativos durante más tiempo antes de considerar una renovación, lo que contribuye al envejecimiento del parque automovilístico.

El mercado de vehículos de ocasión sigue en un momento de gran dinamismo. En los primeros ocho meses del año, se han transferido 1,36 millones de coches, lo que sitúa a España en camino de batir récords en 2025. Aunque la edad media de los coches de segunda mano vendidos es de 12 años, y el kilometraje promedio de 176.000 km, Carfax advierte que este auge esconde riesgos significativos.

Según la compañía, uno de cada tres vehículos de ocasión presenta algún tipo de riesgo, ya sea por procedencia (renting o importación), daños previos o inconsistencias en el kilometraje, una cifra muy superior a la del parque automovilístico total (uno de cada cinco).

Este dato subraya la necesidad de que los compradores tengan acceso a información transparente y detallada sobre el historial de cada vehículo para tomar decisiones seguras.

Pese al elevado kilometraje de una parte del parque móvil, existe una tendencia positiva que contribuye a su rejuvenecimiento. Los modelos más vendidos en España, como el Volkswagen Golf, Seat Ibiza, Seat León, Renault Clio y Ford Focus, representan más de 2,2 millones de unidades en circulación. Estos vehículos, con una edad media de 10 años y un kilometraje de 143.000 km, son preferidos por los consumidores que buscan opciones más fiables y menos desgastadas.