El plan de Suzuki para 2026 pasa por más coches y un nuevo modelo estrella

Patxi Fernández Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:05

Suzuki Motor Ibérica prevé cerrar el año 2026 con un total de 6.000 matriculaciones, lo que supondría un incremento superior al 7% respecto a las 5.600 unidades estimadas para el cierre de 2025. Este crecimiento permitiría a la marca japonesa alcanzar una cuota de mercado del 0,5% en España.

Así lo anunció Juan López Frade, presidente de la compañía, durante su tradicional encuentro de fin de año con los medios de comunicación.

El directivo repasó la historia de la compañía, desde sus orígenes en 1909 con Michio Suzuki, y presentó el nuevo lema que sintetiza el ADN corporativo de la marca: «By Your Side». Además reafirmó el compromiso social de la compañía con la iniciativa Litros x Kilos, que ha logrado recaudar más de 38 toneladas de alimentos en diez ediciones y celebrará su 11ª edición en enero de 2026.

En el aspecto económico, según López Frade las perspectivas positivas de la marca se dan en un entorno calificado como «especialmente complejo» para la industria automovilística europea. El responsable de la compañía apuntó a tres factores principales que marcan el sector: la sobrerregulación en materia de emisiones procedente de Bruselas, las tensiones geopolíticas que afectan a la cadena de suministro, y el rápido desembarco de marcas chinas.

En el segmento 100% eléctrico en España, las marcas chinas ya superan el 19% de cuota. El presidente de Suzuki reiteró su preocupación por la aceleración de la normativa decidida por la Comisión Europea, incluyendo la revisión anticipada de los estándares de emisiones que estaba originalmente prevista para finales de 2025.

Previsiones de mercado

Haciendo uso de sus «previsiones que afina gracias a su 'bola mágica'», López Frade anticipó que el mercado español total alcanzará las 1.190.000 matriculaciones en 2026, lo que implica un aumento cercano al 4% respecto a las 1.150.000 unidades previstas para 2025.

Ampliar López Frade en el atril, junto a su «bola mágica» para dar cuenta de las previsiones para 2026 F. P.

Estas cifras sitúan al mercado en niveles prácticamente previos a la pandemia. No obstante, el presidente de Suzuki considera que el crecimiento podría ser superior si existiera una política decidida de apoyo a la electrificación.

Criticó la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, lo que, a su juicio, impide al Gobierno poner en marcha «planes serios» para incentivar el vehículo eléctrico, calificando 2024 y 2025 como «otro año perdido» en este ámbito. Además, indicó que los planes MOVES Corredores y MOVES Flotas Plus, financiados con fondos europeos, no podrán activarse hasta agosto de 2026.

El incremento previsto para 2026 se debe principalmente a la mayor disponibilidad de vehículos en la red de concesionarios, que fue «el mayor problema» de la marca en 2025. Además de este factor, la red de concesionarios recibirá la llegada de un nuevo modelo tras el verano, que reforzará el catálogo.

Este lanzamiento ayudará a la marca a compensar la desaparición de dos modelos importantes en su gama: el Suzuki Ignis, que dejará de comercializarse por el endurecimiento normativo europeo, y el Suzuki Jimny, un superventas afectado también por las restricciones de emisiones. A esto se suma la limitación temporal de stock del Vitara eléctrico en España, ya que su producción se está asignando prioritariamente a Reino Unido por sus exigentes requisitos de CO₂.

A pesar de estas circunstancias, Suzuki confía en recuperar la dinámica previa a los desajustes de suministro de la pandemia. López Frade concluyó que Europa se enfrenta a un escenario «de enorme confusión regulatoria» debido al adelanto de la revisión de la normativa que prohíbe los motores de combustión a partir de 2035. Citó el Informe Draghi de septiembre de 2024, el cual reconoce la existencia de objetivos climáticos ambiciosos, falta de coherencia y la necesidad de reconsiderar la matriculación de vehículos con combustibles neutros en CO₂ después de 2035.