Skoda apunta hacia el 5% de cuota en España

Skoda mantiene su objetivo estratégico de alcanzar una cuota de mercado del 5% en España, pero el plazo para lograrlo se desplaza a 2027 o 2028. Así lo confirmó el director general de la marca en el país, Fidel Jiménez de Parga, quien situó la introducción de las motorizaciones microhíbridas (MHEV) como el elemento clave para impulsar ese crecimiento. Actualmente, la firma checa cuenta con una penetración del 3,7%.

Según explicó el directivo en un encuentro con medios para repasar el ejercicio, Skoda «está en el mejor momento de su historia» en cuanto a gama, con capacidad para cubrir el 90% del mercado español.

Sin embargo, señaló un punto débil que limita la competitividad de los modelos de acceso: la ausencia de versiones microhíbridas en Fabia, Kamiq y Scala, segmentos donde la solución MHEV es ya un estándar.

Jiménez de Parga detalló que el proyecto se lleva desarrollando dos años dentro del Grupo Volkswagen —con impulso de España e Italia y el apoyo de Francia— y que todas las marcas del consorcio incorporarán estas mecánicas a partir de 2027.

La marca había fijado inicialmente la meta del 5% para 2025, pero la irrupción del competidor chino en España obligó a ajustar el calendario y visualizar el objetivo «a medio plazo». El ejecutivo considera que, con la llegada de las nuevas motorizaciones, el crecimiento será más sólido y permitirá aspirar a entrar en el top 10 de ventas, una meta que Skoda rozó este año.

Tercer récord en España

Entre enero y octubre, Skoda ha alcanzado una cuota del 3,69%, con 35.555 entregas, un 21,2% más que en 2024. Estos volúmenes la sitúan como la duodécima marca más vendida, un puesto por delante del cierre del año anterior. Para el conjunto del ejercicio, Jiménez de Parga adelantó que se superarán «ampliamente» las 40.000 matriculaciones, lo que supondrá el tercer récord consecutivo.

El directivo subrayó que España es actualmente «el país que más crece en Europa» dentro de la red comercial de Skoda y ya se ha convertido en el séptimo mercado en importancia para la compañía. «Antes solo teníamos voz; ahora empezamos a tener voz y voto y la República Checa nos escucha», afirmó.

Foco en empresas

El canal de empresas se ha convertido en uno de los pilares del crecimiento de Skoda. La marca ya figura entre las diez más vendidas en flotas, con una cuota cercana al 5%, que escala al 6% en renting. Este avance se sustenta, según Jiménez de Parga, en la buena gestión de los valores residuales, que han aumentado diez puntos en cuatro años, y en la alta presencia de la marca en licitaciones de más de 100 vehículos, donde participa en el 90% de los concursos.

Sin embargo, el ejecutivo reconoció la asignatura pendiente del canal privado: Skoda acumula un 2,7% de cuota entre particulares —3,1% en noviembre—, muy por debajo del 46,9% que el canal representa en el mercado general. La entrada de marcas chinas, con un peso del 20% en clientes privados y apenas un 5% en flotas, ha distorsionado la foto relativa.

Para mejorar, Skoda trabaja con la central en Chequia para hacer la gama «más competitiva» con ofertas de compra flexible y cuotas más accesibles en Fabia, Kamiq y Scala, los modelos clave para este tipo de cliente.

Ampliación de red y mayor rentabilidad

En cuanto a la red comercial, Skoda planea aumentar su capilaridad hasta unos 125 puntos desde los 105 actuales. El crecimiento se apoyará en los 55 inversores ya existentes y en la colaboración con concesionarios del Grupo Volkswagen, aprovechando instalaciones compartidas para optimizar costes. Localidades de entre 50.000 y 60.000 habitantes, como Alzira (Valencia), figuran entre los objetivos de expansión.

La rentabilidad de la red cerrará 2025 en torno al 2,5%, una cifra que consolida varios ejercicios por encima del 2%, frente a la media nacional del 1,44% hasta junio. Skoda prevé que esta tendencia se refuerce con el aumento del parque en circulación, el crecimiento del vehículo nuevo y el impulso del programa de ocasión Skoda Plus, que duplicará entregas este año.

Jiménez de Parga se mostró optimista ante el futuro inmediato: «Los resultados van a llegar más pronto que tarde». Para la marca, la llegada de las versiones microhíbridas será la pieza que falta para completar la estrategia y dar el salto hacia la ansiada cuota del 5% en el mercado español.