Europa da marcha atrás y confirma que echa atrás su plan para eliminar los coches de combustión: Alemania, principal impulsora del cambio

I. Asenjo Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:00 Comenta Compartir

La industria se ha consolidado como un pilar clave de la Unión Europea en 2025, impulsada por desafíos como la competitividad global, la descarbonización y la soberanía tecnológica. Países como España, Francia, Italia y Alemania han liderado iniciativas como la Declaración de Berlín, firmada por 17 naciones, que prioriza la simplificación administrativa, la inteligencia artificial en manufactura y mercados líderes en materiales descarbonizados.

En este contexto, el sector automotriz - un segmento clave de la economía del bloque, generando el 8% del valor añadido manufacturero y empleando a 13,8 millones de personas (directa e indirectamente) - ha recibido lo que podría considerarse un «regalo de Navidad» después de que la UE se abra a permitir motores de combustión más allá de 2035.

Las alarmas encendidas por las grandes marcas europeas están provocando un cambio de postura y parece que Bruselas está dispuesta a ceder ante la presión de Alemania, y así confirmó el comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, en una entrevista con el diario alemán Handelsblatt, en el que dice estar «abierto a todas las tecnologías«. Esto llega después de que el canciller germano, Friedrich Merz, pidiera a la Comisión que tuviera en cuenta los motores de combustible «altamente eficientes» en su revisión. «Esa carta tuvo buena acogida», asumió el comisario.

La Unión Europea sí permitirá coches de combustión en 2035, con algunas condiciones

Eso sí, hay ciertos matices. Aunque técnicamente se permitiría seguir aprobando motores de combustión más allá de 2035, solo podrían operar con carburantes considerados 'limpios', cuya disponibilidad y precio siguen siendo inciertos. Este escenario, si bien permitiría salvaguardar los objetivos climáticos, pondría en entredicho el propósito de Merz de reactivar la industria automovilística europea: desarrollar motores avanzados a un coste elevado podría resultar inútil si los consumidores se ven disuadidos por la escasez o el alto coste de los combustibles necesarios para hacerlos funcionar.

10 de diciembre, fecha clave para la Comisión Europea y el sector automovilístico

La revisión forma parte del nuevo 'paquete automovilístico' de la UE, cuya presentación prevista para el 10 de diciembre podría retrasarse unas semanas. Aunque se mantiene el objetivo de descarbonización para 2050, se busca proteger la competitividad de la industria automovilística europea ante el lento avance del coche eléctrico y tensiones geopolíticas.

Días atrás, el CEO de BMW Oliver Zipse, durante la apertura de la nueva planta del grupo en Debrecen (Hungría), ya se mostró a favor del camino de los combustibles sostenibles. También afirmó que llevar a cabo la prohibición de los motores de combustión en 2035 tal como estaba previsto iba a ser un error.

El anuncio no significa el fin de la electrificación, sino la apertura de un abanico más amplio de opciones. La Comisión seguirá impulsando el coche eléctrico, pero ahora reconoce que los motores de combustión, alimentados por combustibles alternativos, deben jugar un papel durante la transición. Se abre así una nueva etapa en la política energética europea.