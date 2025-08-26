El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El IONIQ 9 se puede elegir en tres versiones con un precio inicial de 65.600 euros.

Hyundai IONIQ 9 potente y eléctrico

El IONIQ 9 mide más de 5 metros de largo, su potencia alcanza los 438 CV, y dispone de 846 kms de autonomía en ciudad

Juan Carlos Grande

Juan Carlos Grande

Oviedo

Martes, 26 de agosto 2025, 21:34

Hyundai continúa con su ofensiva para poner en el mercado antes de 2030 23 vehículos 100% eléctricos. En esta ocasión le ha tocado el turno al IONIQ 9, que se posiciona en lo más alto de su oferta eléctrica y como nuevo 'buque insignia' de la marca. Mide 5,06 metros de largo por 1,98 metros de ancho y 1,79 metros de alto. Su batalla alcanza los 3,13 metros, por lo que convierte su interior en un auténtico 'salón rodante' donde se pueden alojar seis pasajeros en tres filas de asientos.

Su diseño es futurista y muy premium, con líneas fluidas y modernas que le otorgan un aspecto de SUV robusto americano.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

El frontal monta una línea de píxeles paramétricos horizontales, con grupos de iluminación colocados en posición vertical.

El diseño interior es de formas elípticas con acabados de gran calidad y un suelo de maletero completamente plano. Su interior es como un gran salón donde todas sus plazas son muy confortables.

Las llantas de aleación se pueden elegir de 19, 20 y 21 pulgadas. Las tapicerías en tela y cuero, y cuero y nappa. Su configuración interior puede ser de 2+2+2, o bien de 2+3+2, y existe una versión en los asientos giran 180º para quedar enfrentados. La consola central es deslizable con apertura tanto por delante como por detrás. El maletero tiene una capacidad que varía entre los 620 litros, los 1.323 con dos filas de asientos o los 2.462 litros si abatimos las dos filas. Además, cuenta con otro maletero delantero con 88 litros de capacidad.

Viene con asistente por Inteligencia Artificial, y función de comando de voz «Hey Hyundai», llave digital, enchufe de 220 V y carga bidireccinal V2L. Los retrovisores son digitales por cámara y dispone de un simulador de cambio de marchas virtual con sonido generado.

La batería es de 800 voltios y puede cargar hasta 350 kW. Su potencia va de los 218 a los 438 CV. con una autonomía combinada de 620 kilómetros, alcanzando los 846 kilómetros en ciudad. Hace el 0-100 en tan sólo 5,2 segundos y dispone de un eficiente equipo de sonido Bose con 14 altavoces distribuidos por todo el interior.

Se puede elegir en tres versiones: Star, Energy y Ecalligraphy, y además existe también una versión AWD.

Los precios se inician en los 69.900 euros, la versión intermedia cuesta 81.600 euros, y la más alta de gama 88.100 euros. A estos precios hay que deducir 4.300 euros de campaña de la marca. El cargador tipo Wall Box se instala de forma gratuita como oferta promocional.

